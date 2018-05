Am Feiertag in der Vorwoche fand der Finaltag der vier besten Mannschaften der niederösterreichischen U19-Meisterschaft in Deutsch-Wagram statt. Die Gastgeber der UDW „Alligators“ rechneten sich dabei sehr gute Chancen aus.

Im ersten Spiel des Tages besiegten die als Nummer eins gereihten Basket Dukes Klosterneuburg die „Lions“ aus Traiskirchen, ehe im zweiten Halb finale die Marchfelder gegen ein ersatzgeschwächtes Team aus St. Pölten antraten. Zu Beginn sah es ganz danach aus, dass die Alligatoren ihrer Favoritenrolle gerecht werden würden, sie konnten sich um 16 Punkte absetzen. Doch die Gäste gaben nicht auf und blieben im Spiel. Am Ende setzte sich die größere Klasse aber durch – mit plus drei Punkten wurde das Finalticket gelöst.

"Das ist ein historischer Moment bei uns im Verein"

Dort begann die Partie schnell und intensiv, war in der ersten Hälfte spannend. Trotz allem konnten sich die „Alligators“ bereits frühzeitig einen kleinen Vorsprung herausspielen, sie lagen zur Pause leicht in Front.

In Viertel drei dann die Vorentscheidung: Die Wagramer waren wie entfesselt, setzten sich auf fast schon 20 (!) Punkte ab, „während die Dukes vollkommen von der Rolle waren“, wie Herren-Cheftrainer und Nachwuchskoordinator Hannes Quirgst stolz be richtete. Weil auch das vierte Viertel ein ähnliches Bild zeichnete, bejubelten die groß aufspielenden Deutsch-Wagramer den ersten U19-Titel in Niederösterreich seit fast 40 Jahren. „Das ist ein historischer Moment bei uns im Verein. Es zeigt auch, dass wir für die Zukunft gerüstet sind und unser Ziel ganz klar mehr als nur Landesliga-Basketball sein muss.“