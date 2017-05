Für Bezirksaushängeschild Kata Takács wird es in der Saison 2017/18 eine neue Aufgabe geben, denn nach einem Jahr in der deutschen Damenbundesliga beim Herner TC aus Nordrhein-Westfalen wechselt die gebürtige Deutsch-Wagramerin zu den Girolive-Panthers Osnabrück in die zweite deutsche Bundesliga.

Ein Rückschritt? Nicht wenn es nach der 25-jährigen Nationateamspielerin geht: „Also Osnabrück ist einfach von den Konditionen und der Professionalität her komplett eine Erstliga-Mannschaft. Sie waren lange in der ersten Bundesliga, sind letztes Jahr aber unglücklich abgerutscht und wollen auf jeden Fall zurück ins Oberhaus.“ Eigentlich war der Aufstieg schon heuer das Ziel der Norddeutschen, aber sie hatten im Halbfinale nicht das nötige Glück und so heißt es für die Spielzeit 2017/18 wieder zweite Liga.

Trotzdem hatten die Panther schon länger „Beute“ in Takács ge sehen: „Sie waren schon länger mit mir im Gespräch, und als es dann immer ernster wurde, habe ich ihnen sowohl für die erste als auch für die zweite Liga zugesagt.“ Auch längerfristig kann sich die Marchfelderin einen Verbleib in Osnabrück vorstellen: „Ich wollte nämlich in naher Zukunft einen Verein finden, wo ich mich auch langfristig sehe, der eine gute Atmos phäre bietet, gute Rahmen bedingungen hat und mir auch Möglichkeiten gibt, neben dem Basketball was aufzubauen. Und das sehe ich hier einfach.“

Außerdem kann die 1,85 Meter große Flügelspielerin ihre Erfahrungen einbringen: „Es ist auf jeden Fall auch eine neue Herausforderung, um den Aufstieg zu spielen. Einmal durfte ich mit Rotenburg (Anm.: in der Saison 2012/13) schon mal da-ran teilhaben, und jetzt versuche ich alles, um auch Osnabrück zu helfen. Das ist mein bzw. unser erklärtes Ziel.“