Daniel Janicijevic, das große Box-Aushängeschild des Bezirks, schwitzt derzeit, um für sein erstes großes Saisonziel, die Unter-22-Europameisterschaften Mitte März in Braila (Rumänien), in Topform zu sein. Im großen NÖN-Interview spricht der 20-Jährige aus Gänserndorf Süd, der aktuell eine Lehre bzw. Aus bildung als Sportadministrator absolviert, über sein Sportjahr 2018.

NÖN: Wie geht es Ihnen knapp vier Wochen vor der EM?

Daniel Janicijevic: Ich bin gerade mitten in einer äußerst inten siven Trainingsphase mit vielen Sparrings (Anm.: Trainingskämpfe). Diese Woche geht es nach Ungarn, wo wir uns mit dem ungarischen Nationalteam messen. Danach fahre ich noch zu einem Turnier nach Bosnien und vielleicht werde ich auch noch in der deutschen Bundes liga für Hertha Berlin boxen. Aber der Fokus liegt natürlich auf der EM in Rumänien.

Mit welchen Zielen gehen Sie in diese Titelkämpfe?

Janicijevic: Eine Medaille, ganz klar (lacht). Das wird zwar sehr schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Aber ich brauche natürlich auch ein wenig Losglück. Nur eines ist klar: Fallobst will und werde ich nicht sein.

Körperlich ist auch alles im grünen Bereich?

Janicijevic: Ich bin topfit und fühle mich gut, habe zudem mein ideales Kampfgewicht erreicht. Das hat Anfang des Jahres noch anders ausgesehen.

Inwiefern?

Janicijevic: Ich hatte bei sportmedizinischen Untersuchungen katastrophale Werte, deshalb habe ich meine Ernährung komplett umgestellt. Das hat sich mittlerweile bezahlt gemacht.

Wenn wir über die EM hinaus blicken, was steht 2018 noch alles auf dem Programm?

Janicijevic: Vielleicht gibt es auch noch eine EM in der allgemeinen Klasse, aber das steht noch nicht fest. Ansonsten will ich bei den österreichischen U22-Meisterschaften und Staatsmeisterschaften wieder die Titel holen.

Und das sportliche Lebensziel ist auch klar definiert oder?

Janicijevic: Nicht nur, weil gerade die Winterspiele in Korea begonnen haben: Ich will zu Olympia 2020 nach Tokio. Dem werde ich alles unterordnen.