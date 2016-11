Von Donnerstag bis Samstag fanden in Klagenfurt die österreichischen Staatsmeisterschaften im Boxen statt. In der Klasse bis 64 kg ging der Strasshofer Daniel Janicijevic an den Start. Dabei legte der 19-Jährige, der letztes Jahr sensationell den Titel holte, eine weitere Talentprobe ab: Ohne eine Niederlage und mit einem standesgemäßen K.o. im Finale verteidigte der Marchfelder seinen Titel und ist zum zweiten Mal in seiner noch jungen Karriere österreichischer Staatsmeister.

„Ich bin überglücklich, auch wenn ich natürlich insgeheim damit gerechnet habe. Einzig wegen meiner vierwöchigen Trainingspause wegen dem Bundesheer hatte ich ein paar Bedenken, ob es reicht. Aber am Ende war es dann klarer als erwartet. Für mich war es die Fortsetzung der guten Arbeit in diesem Jahr.“

Überhaupt war 2016 nämlich eine erfolgreiche Saison für den jungen Marchfelder: Neben dem U22-Meistertitel in See boden (Kärnten) setzte er auch international ein paar Duftmarken. So gewann er ein hoch karätig besetztes Turnier in Weißrussland und holte mit dem österreichischen Team Platz zwei beim Nationencup in Wiener Neustadt. Zudem kämpfte er auch als Legionär für den BC Hertha in der deutschen Bundesliga. Den größten „Erfolg“ gab es aber außerhalb des Boxrings: „Was mich dieses Jahr sehr gefreut hat, war, dass ich ins Heeressportzentrum aufgenommen wurde“, strahlte Janicijevic. „Dort hab ich genügend Zeit fürs Training, und für Wettkämpfe kriege ich ebenfalls frei. Da hoffe ich, dass ich noch professioneller arbeiten kann.“

Das Fernziel des Youngsters sind die nächsten Olympischen Spiele 2020 in Tokio: „Da will ich unbedingt hin. Aber im kommenden Jahr stehen erst einmal die Europameister schaften auf dem Plan. Dort will ich das WM-Ticket lösen.“ In naher Zukunft stehen noch heuer die Wiener Landes meisterschaften auf dem Programm. Dort zählt er in seiner Klasse zu den Top-Favoriten.