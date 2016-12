Das Jahr 2016 ging für den Boxer Daniel Janicijevic aus Gänserndorf Süd erfolgreich zu Ende: Im November verteidigte der 19-Jährige seinen Staatsmeister titel (Anm.: die NÖN berichtete) und kurz vor Weihnachten landete er noch zwei weitere Volltreffer.

Zunächst holte der Marchfelder bei den internationalen Wiener Meisterschaften zum zweiten Mal den Meistertitel in der Gewichtsklasse bis 64 kg in der Herrenklasse U23 im olympischen Boxen, und zwar gegen einen starken Gegner aus Serbien, der in seiner Karriere mehr als 140 Kämpfe absol viert hat. Danach reiste der frisch gebackene Heeressportler nach Berlin, um für seinen deutschen Verein Hertha in der Bundesliga zu kämpfen. Dort erfuhr der Youngster allerdings, dass sein Gegner nicht antrat, weshalb er kampflos gewann. „Sieg ist Sieg“, so Janicijevic schmunzelnd. Allerdings konnte er sich in der deutschen Hauptstadt schon ein wenig akklimati sieren, steht er doch fix im Kader und hat bereits am 14. Jänner seinen nächsten Kampf in einer der profiliertesten Box ligen Europas.

Um bestmöglich darauf vorbereitet zu sein, legt er sich über die Feiertage nicht auf die faule Haut: „Am 2. Jänner bin ich schon für eine Woche auf Trainingslager im Sportzentrum Schieleiten in der Steiermark, wo ich täglich zwei bis drei Trainingseinheiten bestreiten werde“, berichtet der Gänserndorfer. Auch Österreichs Fahnen wird der Amateur 2017 hochhalten: Nächstes Jahr boxt er für Rot-weiß-Rot bei der EM. Wo genau diese stattfindet, wird erst in den kommenden Wochen fixiert. Die Zielsetzung ist aber klar: Wenn sich Janicijevic dort unter die Top Ten kämpft, ist er für die WM Ende September in Hamburg qualifiziert. „Das ist ganz klar mein absolutes Saisonziel.“