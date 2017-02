Am Samstag wurden in Kopenhagen (Dänemark) die neuen Europameister in den Zehn Tänzen gekürt. Den Titel holten sich Dumitru Doga und Sarah Ertmer aus Deutschland. Das Marchfelder Tanzpaar Klemens Hofer (aus Auersthal) und Barbara Westermayer (Matzen) zeigte ebenfalls auf: Platz 18 – ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis für das aufstrebende Paar.

In der Disziplin „Zehn Tänze“ ist der Name Programm – die Paare müssen sich sowohl in allen Latein- als auch den Standardtänzen beweisen. Nicht umsonst wird diese Kombina-

tion oftmals auch als Königsklasse im Tanzsport bezeichnet.

27 Paare aus ganz Europa waren an diesem Wochenende nach Skandinavien gekommen, um das neue Königspaar in dieser Disziplin zu küren, darunter eben auch das junge ÖTSV-Paar Hofer/Westermayer, das nach dem 20. Platz bei der Heimwelt meisterschaft im vergangenen November bei dieser EM den Schritt nach oben auf der Karriereleiter machte.

Sichtlich zufrieden meinten die beiden nach dem Turnier: „Wir haben unser Bestes gegeben und hatten dabei perfekte Unterstützung. Wir freuen uns über das gelungene Turnier und die Steigerung der Leistung im starken Feld. So kann es weitergehen.“ -ps-