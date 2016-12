„Ich bin fertig, aber überglücklich“, gab der Strasshofer Bernhard Bruckner Einblick in sein Gefühlsleben nach der Rückkehr aus dem kalten Thüringen. Gemeinsam mit seinem Sohn Bastian nahm er wieder am „Getting Tough – The Race“ Extremlauf in Rudolstadt teil.

Bei minus fünf Grad fiel der Startschuss auf der Strecke (Anm.: siehe Infobox) und gleich zu Beginn musste unter Stacheldraht durchgekrochen werden. Danach folgten zwei Wassergräben, dazu eine kalt gefrorene Laufstrecke mit zahl reichen Hindernissen wie Es kaladierwänden, Containern, Autoreifen tragen und weiteren „Gemeinheiten“, wie Bruckner schmunzelnd berichtete.

Eine ganz besondere Herausforderung war das Durchtauchen unter mehreren Baustämmen bei einer Wassertemperatur von drei (!) Grad. Wer dachte, das wäre es schon gewesen, der irrte: Kurz vor dem Schluss gab es noch den sogenannten „Walk of Fame“, wo auf einem Kilo meter noch einmal über bzw. unter alle möglichen Fahr zeuge wie Panzer und eine Luxusyacht geklettert werden musste – Wasservorhang inklusive.

Aber die beiden Bruckners schafften es wieder, souverän zu finishen: Bastian zum vierten Mal in einer fabelhaften Zeit von 3:03 Stunden und Bernhard an seinem 50. Geburtstag am 3.12. mit der Startnummer 312 zum fünften Mal in Folge in 3:35. Damit wurde ihm bei der Siegerehrung die Veteranen medaille verliehen. „Gänsehaut gab es dann noch, als für mich im Festzelt über 2.000 Leute ein Geburtstagsständchen sangen“, schwärmte er. „Und die Zimmer für das nächste Jahr sind schon reserviert (lacht).“