Am Fuße des Himalaya, dem größten Berg der Welt, sind beim „Himalayan 100 Mile Stage Race“ in fünf Tagen über 160 Kilometer und insgesamt ca. 8.100 Höhenmeter zu bewältigen – und das in dünner Luft auf einer Seehöhe von bis zu 3.700 Metern. Neben 34 anderen Teilnehmern aus allen fünf Kontinenten wagten heuer erstmals auch zwei Niederöster reicher dieses Abenteuer: Silvia Vogg (37) aus Velm-Götzendorf und der Initiator des karitativen „Pleißinger Wunschlaufs“ bei Hardegg, Dieter Preiß (39).

Das landschaftlich besonders reizvolle Rennen verläuft direkt an der indisch-nepalesischen Grenze im Singalila-Nationalpark unweit von Darjeeling, einem der bekanntesten Tee anbaugebiete der Erde.

Vier der fünf höchsten Berge der Welt

Das Besondere am Himalayan Race: Die Läufer haben auf einem Großteil der Strecke die ein malige Gelegenheit, gleichzeitig vier der fünf höchsten Berge der Welt zu sehen: Everest, Kanchenjunga, Lhotse und Makalu. Vor Beginn des Rennens verbrachten viele Läufer ein bis zwei Tage im Hochland von Darjeeling. „Zwecks Akklimatisation, aber auch, um ein wenig Einblick in die indische Kultur zu gewinnen und die Inder und ihren Alltag kennenzulernen. Die Eindrücke waren vielfältig und beeindruckend“, gerät Vogg ins Schwärmen.

Nach dem Startschuss in 2.000 Metern Seehöhe gab es gleich am zweiten Tag das absolute Highlight: „Ein Blick auf den höchsten Berg der Welt, den Mount Everest, eingebettet in die surreal wirkende Berglandschaft des Himalaya – ein einzigartiges Panorama.“ Die Königsetappe wurde am dritten Lauftag von 25 Teilnehmern in Angriff genommen. Bei diesem „Mt. Everest Challenge Marathon“ musste die klassische Distanz über 42,195 Kilometer absolviert werden, großteils steil bergab in sehr unwegsamem Gelände. Nach fünf Tagen höchster Anstrengung („Um nicht Quälerei zu sagen“ , so Vogg) kamen alle Teilnehmer gesund ins Ziel und konnten sich als Finisher über die 100 Meilen (160 Kilometer) feiern lassen.

Nach der Siegehrung wurden zusätzlich zwei „Spezial-Awards“ vergeben; jenen für das bezauberndste Lächeln unter allen Teilnehmern konnte die Weinviertlerin Vogg mit nach Hause nehmen. Zusammenfassend meinte sie: „Eine unvergess liche Erfahrung. Neben der dünnen Höhenluft und der Distanz sowie der Strecke waren auch die Bedingungen abseits des Laufs herausfordernd: kein fließendes Wasser, kein Strom, keine Heizung und vieles mehr.“