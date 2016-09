Die Neusiedler Damen sind auf dem besten Weg zurück in die oberste Spielklasse auf dem Feld.

Auch am dritten Spieltag der Herbstsaison der 2. Bundesliga gab es zwei Siege, damit sind die Weinviertlerinnen mit sechs Siegen aus sechs Spielen so gut wie sicher für das Aufstiegs-Play-off um einen Platz in der Bundesliga im Frühjahr 2017 qualifiziert.

Gegen die beiden Nachzügler aus Franking und Seekirchen gab es am Sonntagnachmittag die erwarteten 3:0-Siege. Vor allem die Harmonie zwischen Kapitänin Antonia Ritschel-Roschitz und Elisabeth Ojo gefiel Betreuer Reinhard Exner: „Wir sind nie in Gefahr geraten, dass wir nicht als Sieger vom Platz gehen. Einzig am Ende haben wir ein wenig den letzten Nachdruck vermissen lassen.“

Zudem gab es weitere positive Nachrichten in Hinblick auf die Hallensaison, in der die Neusiedler ja noch immer in der Bundesliga spielen: Mit Nicole Holzmann und Bettina Pauer haben sich bereits zwei Spielerinnen bereit erklärt aufzulaufen, die auf dem Feld nicht dabei sind.

„Da werden wir eine konkurrenzfähige Mannschaft stellen, die vorne mitspielen kann“, hofft Exner. „Vielleicht nicht gleich um den Meistertitel, aber sicher um die ersten vier Plätze.“