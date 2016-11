Der Obersulzer Christoph Krenn war einer der besten Racketlon-Spieler aller Zeiten, mehrmaliger Welt- und Europameister. Seit seinem Rücktritt vom internationalen Wettkampfgeschehen widmet sich der 33-Jährige jetzt seiner zweiten Leidenschaft, dem Padel-Tennis. Dort schaffte er es ebenfalls, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Am Dienstag ging es mit dem österreichischen Nationalteam zur WM nach Portugal, die bis Sonntag in Guimaraes über die Bühne gehen wird.

Österreich hat es als eine von nur 16 Nationen geschafft, sich für den Saisonhöhepunkt der Trendsportart zu qualifizieren. „Das Interesse für diese Sportart ist unglaublich. In Spanien und Argentinien spielen schon mehr Leute Padel als Tennis. Man schätzt, dass es mittlerweile über 10 Millionen Spieler auf der Welt gibt,“ so der Obersulzer, der im Prater in Wien selbst einen Anlage managt. Österreich ist in der Vorrundengruppe mit dem absoluten Top-Favoriten Argentinien, Uruguay und den USA. Im Padel gibt es übrigens auch eine Profi-Tour, wo in Spanien, Argentinien, Dubai und Monaco gespielt wird.

„Die Turniere sind mit über 100.000 Euro Preisgeld dotiert, die Stadien sind jeden Tag voll“, schildert Krenn mit leuchtenden Augen. Somit wird das Los Argen tinien wohl ein unüber- wind bares sein. Alleine die nackten Zahlen sprechen für sich: Die Nummer eins, drei, fünf, sieben, zehn und elf der Welt werden für den Titelverteidiger auf laufen. „Hier dabei zu sein,und gegen solche Kaliber zu spielen wird das Highlight meiner zweiten Karriere, ich weiß nicht, wie man das dann toppen kann“, ist sich Krenn sicher.

Auch Uruguay und Amerika sind sicherlich eine Klasse über Österreich zu stellen, hat doch die heimische Auswahl erst das letzte Ticket für die WM ergattert, während in den anderen Ländern schon seit zig Jahren gepadelt wird. „Ich werde jedes Spiel mit meinem Partner David Alten bestreiten. Pro Länderkampf werden drei Doppel gespielt, und es endet mit 2:1 oder 3:0. Beim Padel wird wie beim Tennis auf zwei gewonnene Sätze gespielt“, erklärt die ehemalige Nummer eins der Welt im Racketlon. Das Österreichische Nationalteam besteht aus Krenn, Alten, Kris Sotiriu, Dominik Bierent, Matthias Ederer, Ralf Huber, David Simon und Gustavo Schödlbauer.

Alle Fans werden übrigens auf den Facebook-Seiten „Padel-Beachsport Wien“ und der Sportlerseite „Christoph Krenn“ auf dem Lauf enden gehalten.