Das Fußballjahr 2017 beginnt wie die letzten Jahre auch – mit Hallenturnieren. In Wolkersdorf steigt am Sonntag zum 33. Mal das Turnier der Meister der Schiedsrichtergruppe Nord. Wie jedes Jahr ist es namhaft besetzt. Der SV Stripfing, der 2016 gewann, wird wie in den Jahren zuvor die Favoritenrolle innehaben. Mit Kreuttal, Lassee, Wolkersdorf oder Groß-Enzersdorf gibt es aber interessante Herausforderer.

Bevor um 13 Uhr das Kampfmannschaftsturnier startet, sorgen die Kinder für das Vorprogramm. Vor dem Mittagessen gibt es nämlich Turniere der U9 und der U11 – das Matthias- Amon-Gedenkturnier.

Eine interessante Premiere steigt am Samstag in der Stindl-Halle in Gänserndorf. Dort lädt der FC Angern zu einem U13-Futsalturnier. Die Gastgeber bekommen namhafte Konkurrenz: Die Wiener Austria wird ebenso eine Mannschaft schicken wie die Vienna, das LAZ Nord und das LAZ Eisenstadt.