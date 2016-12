Donnerstagnachmittag, 16 Uhr, zwei Grad unter null: Das alles hielt knapp 70 Läufer nicht davon ab, den zweiten Lauf der Weinviertler Winterlaufserie, den 6. Kellerberglauf in Hohenau, in Angriff zu nehmen. Das Besondere in diesem Jahr war die Tatsache, dass die vier Runden am Kellerberg beleuchtet waren. Oder wie es Organisator Dieter Koch ausdrückte: „Ein Nachtspektakel.“

Katharina Leuthner | Hans Newetschny

Auf der Strecke gab es nichts Neues zu vermelden, wie schon beim Auftakt in Deutsch-Wagram waren Manfred Schuster, der Gesamtsieger des WV Laufcups 2016, und Katharina Leuthner eine Klasse für sich.

In überlegener Manier deklassierte Schuster die Konkurrenz und gewann, ebenfalls wie in Wagram, knapp über eine Minute vor dem „Erdpresser“ Andreas Heindl. Schuster war dementsprechend zufrieden: „„Ich fühle mich derzeit gut in Form und es macht Spaß. Aber das dient alles dem Training für die Saison in der Halle. Da habe ich einiges vor im nächsten Jahr.“ Auch Leuthners Vorsprung im Ziel betrug über eine halbe Minute. Weiter geht es in der Winterlaufserie mit dem traditionellen Silvesterlauf in Erdpress.