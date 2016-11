Was vor der Saison als Spitzenspiel erwartet wurde, ist am Freitag das Duell Letzter gegen Erster. Korneuburg wird seiner Rolle bisher gerecht, Gänserndorf ganz und gar nicht. Das hatte sich zuletzt auch unter Martin Krizan nicht geändert: In Eggenburg gab’s die dritte Niederlage und den Rückfall auf Platz acht.

In der spielfreien Woche stand deshalb Videoanalyse am Programm. „Wir haben unser Spiel gefilmt, und auch Korneuburg – Tulln“, erzählt Obmann Schmoldas, der in vielen Bereichen auf Verbesserung hofft: „Wir müssen schauen, dass unsere Leute wollen, Kraft, Kondition und Spielwitz kriegen.“ -da-