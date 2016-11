Schön langsam wird es ernst für die Deutsch-Wagramer Profi golferin Nina Mühl. In knapp zwei Wochen beginnt in Marrakesch (Marokko) das finale Qualifikationsturnier für die Ladies European Tour 2017. Nachdem sie vor genau einem Jahr die Quali für Europas größte Profiserie knapp verpasste, will die 29-Jährige diesmal wieder zurück in den elitären Zirkel der besten Golferinnen des Kontinents.

Bereits 2014 und 2015 löste die Marchfelderin das Ticket für die LET. Die Form passt auf jeden Fall, Mühl spielte heuer hauptsächlich auf der LET Access Tour, eine Klasse unterhalb der LET. „Dabei habe ich die Saison in der Jahresrangliste auf dem zehnten Platz beendet und bin sehr zufrieden damit.“ Dadurch wird sie in Marrakesch direkt in der Finalqualifikation einsteigen. „Das wäre ein Traum und auch finanziell wichtig, wenn ich wieder auf der Tour spielen kann.“

Generalprobe glückte nicht ganz

Was waren ihre Highlights 2016? Bei den Norwegian Ladies Open hat Mühl ihre tiefste Runde als Profi gespielt (sieben unter Paar, 65) und wurde Vierte. Und natürlich der über zweimonatige Aufenthalt in Australien zu Beginn des Jahres. Dort schaffte sie ja im Rahmen der Profitour „Australian Swings“ den Sprung unter die Top fünf, was ihr einen Startplatz bei den Australian Open einbrachte, einem der weltweit größten und renommiertesten Damenevents, das auch zur amerikanischen Tour (LPGA) gehört. Und sie stand mit der Neuseeländerin Lydia Ko am Abschlag, die 2015 als jüngste Golferin aller Zeiten Nummer eins der Welt wurde.

Die Generalprobe vor dem Flug nach Nordafrika glückte allerdings nicht ganz: Bei den Qatar Ladies Open in Doha, welche am Wochenende zu Ende gingen, verpasste Mühl um zehn Schläge das Preisgeld und schied dementsprechend früh aus. Jetzt trainiert sie noch in Atzenbrugg.