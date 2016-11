Den guten Saisonstart setzte der Herner TC in der deutschen Damenbundesliga am Sonntag mit einem 82:73-Heimsieg über den TK Hannover fort. Mit verantwortlich war die 25-jährige gebürtige Deutsch-Wagramerin Kata Takács, die seit Sommer 2014 im Ruhrpott spielt. Nach zehn Spieltagen liegen Takács und Co. auf dem starken vierten Platz.

„Erstes Ziel ist auf jeden Fall das Erreichen der Play-offs, dann werden die Karten sowieso neu gemischt“, gibt die Marchfelderin die Marschrichtung vor. „Ein weiteres Ziel wäre die Teilnahme am Final-Four des Pokals.“ Dabei gab es in Herne im Gegensatz zur letzten Saison schon viele Veränderungen. Der Trainerstab ist mit einem zusätzlichen Assistant Coach vergrößert worden, mit dem man meist vormittags arbeitet.

Mit einem weiteren Assistenztrainer, der schon letztes Jahr da war, wird dagegen mehr im Athletik- und Kraftbereich gearbeitet. „Ein nächster Schritt in Sachen Professionalität“, wie Takács weiß. Aber auch in Sachen Kaderplanung gab es einen Umbruch: „Wir haben sehr viele junge Spielerinnen, die direkt aus dem College zu uns gekommen sind und ihr erstes Profijahr absolvieren. Aber das seh’ ich auf jeden Fall positiv, da zwar in manchen Bereichen noch die Erfahrung fehlt, dafür scheitert es aber nie an der Motivation und dem Einsatz.“

Im letzten Jahr hatte Takács viel Grund zum Jubeln: Neben der Vertragsverlängerung in Herne nahm sie im Sommer mit dem Damennationalteam an der 3x3-EM in Bukarest teil. „Das war überraschend, aber diese Art des Basketballs gewinnt von Jahr zu Jahr immer mehr an Bedeutung und soll 2020 bei den olympischen Spielen in Tokio in das Programm aufgenommen werden.“ Bei der Premiere für Rot-Weiß-Rot schied man in der Vorrunde gegen Spanien und Tschechien aus. Für die gebürtige Deutsch-Wagramerin aber kein Beinbruch: „Es war ein super Erlebnis, mal bei einer richtigen EM dabei zu sein und diese Atmosphäre zu genießen. Das hat schon Lust auf mehr gemacht.“

Zudem bekam sie auch eine andere Perspektive auf ihren Sport geboten, nämlich als Teammanager, ist doch Takács seit dieser Saison auch Coach der U17 von Herne. „Das sind unglaublich lehrreiche Wochen für mich gewesen bzw. bringt es mich enorm weiter.“ Aktuell geht es jetzt noch mit zwei Meisterschafts- und einem Cupspiel vor Weihnachten weiter, ehe die Pause beginnt.