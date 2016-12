Las Vegas ist nicht nur eine Show- bzw. Vergnügungsstadt, sondern für die Gänserndorfer Behindertensportlerin Doris Mader harte Arbeit. Immerhin bestritt sie dort bei den US Open ihr letztes internationales Tischtennis-Turnier in diesem Jahr.

An dem Megaturnier nahmen über 1.000 Athleten aller Altersklassen aus Nichtbehinderten- und Behindertensport teil und kämpften auf 150 Tischen um die Titel. Mader, wegen ihrer nicht ausgeheilten Schulter probleme nur im Einzel am Start, trumpfte in Vegas voll auf und ließ ihren Gegnerinnen keine Chance. Mit nur zwei Satzverlusten sicherte sich die Marchfelderin ihren zweiten US-Para-Open-Titel vor der US-Amerikanerin Pamela Fontaine. Mader: „Gott sei Dank bin ich an der Platte weitaus stärker als an den Casino-Tischen (lacht).“