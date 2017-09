Österreichs Davis-Cup-Team spielt auch 2018 in der Europa-Afrika-Zone I und damit in der zweithöchsten Klasse. Dominic Thiem stellte am Sonntag in Wels nach zweieinhalbstündigem Zuwarten wegen Regens gegen den von Andrei Pavel erst kurzfristig nominierten Nicolae Frunza die uneinholbare 3:1-Führung her. Thiem gewann 7:6 (7/2), 7:6 (7/3) und 6:3. Der 6:1, 7:5-Sieg von Gerald Melzer gegen Bogdan Borza zum 4:1-Endstand hatte nur noch statistischen Charakter.

Der 27-jährige Deutsch-Wagramer besiegte Borza glatt mit 6:1 und 7:5. Im direkten Duell mit Rumänien glichen Dominic Thiem und Co. damit auf 3:3 aus. „Natürlich freue ich mich. So viele Siege habe ich jetzt im Davis Cup noch nicht gefeiert. Mir hat es die ersten eineinhalb Sätze super viel Spaß gemacht und ich war echt froh, dass die Leute noch geblieben sind“, freute sich Gerald Melzer. Mit zwei Einzelsiegen hat er seine Davis-Cup-Bilanz auf drei Siege/fünf Niederlagen ausgebessert.

Der Marchfelder hat nun vor, im Oktober voraussichtlich vier Sandplatz-Challenger zu spielen. Er kam übrigens auch deshalb zum Einsatz, weil Sebastian Ofner, der für einen 3:1-Zwischenstand vorgesehen gewesen wäre, wegen einer leichten Bauchmuskelzerrung nichts riskieren wollte. Sehr zufrieden war auch Kapitän Stefan Koubek: „Diesmal hat das Papier nicht gelogen. Die vier Punkte, die laut Statistik ziemlich fix waren, sind dann auch zu uns gekommen. Das Doppel war das schwerste. Es war eine Superveranstaltung, der Center Court war top.“

ÖTV- Präsident Robert Groß, der als Oberösterreicher den Länderkampf in sein Heimat-Bundesland geholt hatte, war ebenfalls begeistert: „Wir haben drei Tage ein Super-Tennisfest ge sehen.“ Und er hofft auf eine baldige Rückkehr in die Weltgruppe: „Wenn wir komplett spielen können, wenn die Doppel spieler fit sind, wenn Andreas Haider-Maurer und Jürgen Mel- zer wieder fit werden, ist es kein allzu großes Ziel, dass wir in die Weltgruppe aufsteigen wollen.“