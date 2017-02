Die Staatsmeisterschaften in Wien bildeten traditionell den Abschluss der Hallensaison in der österreichischen Leichtathletik-Szene. Für den ULC Weinland und Cheftrainerin Ingrid Grießel war es das Ende von gleich mehreren erfolg reichen Wochen, und vor allem Maximilian Münzker aus Jedenspei- gen konnte zufrieden sein.

Bereits letzte Woche verbesserte er seine 60-Meter-Bestzeit auf 6,87 Sekunden und gewann in Linz den österreichischen Meistertitel in der U20-Klasse. In Wien musste sich der 18-Jährige nur EM-Teilnehmer Markus Fuchs geschlagen geben und holte hauchdünn den Vizestaatsmeistertitel. Stark war auch Hürden sprinter Thomas Holz inger: Er fixierte über die 60 Meter seine Bestzeit von 8,21 Sekunden und etablierte sich in der österreich ischen Spitze.

Eine hervorra gende Entwicklung kann auch bei Laura Ripfel und Lena Spazirer in der Halle beobachtet werden: Ripfel lief eine Bestzeit von 2:15,49 über die 800 Meter und holte schon in der U18 den zweiten Platz bei diesen öster reichischen Meisterschaften. Noch besser war dann die Leistung über 1.500 Meter, wo sie sich sensationell den Titel in der U18-Klasse holte.

Spazirer wiederum zeigte als eines der größten Sprintnachwuchstalente des Landes auf und lief die 60 Meter in 7,96 Sekunden. Die Nachwuchsathletin (Jahrgang 2003) zählt aktuell zu den heißesten Eisen, wie auch ULC-Cheftrainerin Grießel bestätigt: „Sie fällt den Experten schon als DAS kommende Sprinttalent auf. Einfach toll, welche Entwicklung sie in den letzten Monaten genommen hat, das macht Lust auf mehr.“