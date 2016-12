Ganz im Zeichen der Sportehrenzeichenverleihung des Sportlandes Niederösterreich stand am Montag die Johann-Pölz-Halle in Amstetten.

Dabei erhielten lang gediente Funktionäre die Auszeichnung in Bronze, Silber oder Gold. Insgesamt 159 Ehrenzeichen wurden vergeben. „Ohne die Funktionäre, die ehrenamtlich in den Vereinen großartige Arbeit verrichten, wäre Sport nicht möglich. Daher gilt es an dieser Stelle Danke zu sagen“, erklärte Sportlandesrätin Petra Bohuslav bei ihrer Eröffnungsrede. Günther Fuchs, seit über 32 Jahren als Versehrtensportreferent im NÖ Landesskiverband tätig, zeigte sich auch nach der Auszeichnung noch nicht amtsmüde: „Auch nach so vielen Jahren macht es immer noch Spaß.“

Zwischen den Auszeichnungen zeigte „Diabolo Artist“ Valerian Kapeller, der den Weltrekord im Jonglieren von gleich sieben dieser Doppelkegel hält, sein Können. Unter den zahlreichen Geehrten an diesem Abend war mit Eduard Herzog der Präsident des Tischtennis Landesverbandes NÖ, der auch sei mehr als 40 Jahren in der Sportunion Mistelbach als Funktionär tätig ist, ebenso wie Ernst Holzreiter, der sich seit 1976 ehrenamtlich als Oberschützenmeister beim KSV 1690 in Grafenwörth engagiert oder Joschi Weissenböck, der seit 56 Jahren als Schriftführer und Obmann den Handballzweig des Badener AC prägt. Aus dem Bezirk Gänserndorf wurden gleich über ein dutzend verdiente Funktionäre für ihre jahzehntelange Tätigkeit ausgezeichnet. Und zwar in vielen unterschiedlichen Sportarten.