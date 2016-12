Racketlon-Ass Christine Seehofer ist am Ziel ihrer sportlichen Träume: Die 21-jährige Protteserin kürte sich am Sonntag im deutschen Fürth zur Weltmeisterin im Elite-Bewerb der Damen. Im Doppel, in der U21 und in der U16 kannte sie dieses Gefühl bereits – im Einzel der allgemeinen Klasse noch nicht. „Den Titel wollte ich mir heuer unbedingt holen, und das ist mir zum Glück gelungen“, freute sich Seehofer auf der Heimfahrt im Telefonat mit der NÖN.



Die Weltrangliste führt sie ja schon seit März 2015 an, jetzt könne sie sich aber auch wirklich als Nummer eins der Welt fühlen. Und gewissermaßen als Nachfolgerin von Christoph Krenn. Bisher war der Obersulzer der einzige Österreicher, der im Einzel der allgemeinen Klasse Weltmeister wurde. Sieben Jahre später tritt Seehofer nun in seine Fußstapfen – ein zusätzlicher Glücksmoment für die junge Athletin: „Er (Krenn, d. Red.) hat mich damals gleich in seinen Verein geholt. Er hat großen Anteil daran, dass ich jetzt dort bin, wo ich bin.“



Nach einem Kantersieg in Runde eins und einem souveränen Erfolg über die Deutsche Silke Altmann hatte Seehofer im Semifinale erstmals richtig zu kämpfen. Sie gewann gegen Ex-Weltmeisterin Nathalie Vogel (ebenfalls aus Deutschland) im Tischtennis, unterlag aber im Badminton und Squash und brauchte ein 21:10 im Tennis, um ins Finale zu kommen.



Seehofer war bewusst: „Das war das schwierigste Match und der Knackpunkt. Da hätte ich gut und gerne auch ausscheiden können.“ Tat sie aber nicht. Im Finale besiegte Seehofer dann auch noch die dritte Deutsche, Amke Fischer. Auch das sei hart gewesen: „Sie hat sehr gut gespielt. Es war knapp, obwohl es mit dem +10 deutlich aussieht.“



Jetzt steht nächstes Wochenende nur noch die Bundesliga an, dann ist das Sportjahr 2016 zu Ende. Und Zeit, um etwas nachzuholen. Seehofer grinst: „Dann wird gefeiert.“