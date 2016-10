Eine erfolgreiche Saison liegt hinter der Gänserndorfer Freiwasserschwimmerin Kathleen Kahler: Im September fixierte sie bei der letzten Station des Austrian Open Water Cups 201, der längsten Freiwasserschwimmserie Europas, bei der neun Seen in Österreich bzw. einer in Deutschland durchquert werden müssen, Platz eins in der Altersklasse der Junioren.

Für die 22-jährige Gänserndorferin einer der größten Erfolge ihrer noch jungen Karriere: „Es freut mich ungemein, dass ich an die Erfolge aus dem Vorjahr anknüpfen konnte.“

Und seit letztem Jahr hat sich etwas geändert: Kahler trainiert jetzt bei einem Wiener Verein (Waterbecks SV): „Weil ich dort ein Team habe, mit dem ich trainieren und mich daher auch verbessern kann. Ich leite allerdings weiterhin mit meinen Eltern die Trainings, Kurse und Sommercamps der SV Poolpiranhas in Gänserndorf mit Herz, Leib und Seele.“

Dabei begann die Saison 2016 holprig, da Kahler bis Ende Mai gesundheitlich an geschlagen war. Also begann für die Marchfelderin alles mit dem „BEST Fest“ auf Mallorca, eine Wettkampfserie im Meer über mehrere Kilometer. Der Höhepunkt war dann eben der Austrian Open Water Cup, wo sie gleich fünfmal Platz eins in der Klasse der Juniorinnen erschwimmen konnte.

Kahlers persönliches Highlight? „Der Hallstätter Schwimmmarathon, da ich dort meine Bestzeit aus dem Vorjahr gleich um sieben Minuten verbessern konnte.“ Besonders bemerkenswert war auch der zweite Platz in der allgemeinen Klasse beim Lunzer Seeschwimmen – bei einer Wassertemperatur von 14,2 Grad. Zum Drüberstreuen gab es den erneuten Sieg beim „Backwaterman“ im Ottensteiner Stausee über sieben Kilometer und ebenfalls Platz eins beim Neufelder See Schwimm-Cup.

Die kommende Saison wird im Schatten ihrer Berufsaus bildung stehen: Der Studienabschluss an der FH Burgenland in Eisenstadt steht ganz oben auf der To-do-Liste.

Hintergrund

Zur Person

Kathleen Kahler (22 Jahre alt) wohnt in Gänserndorf und begann mit sieben Jahren mit dem Schwimmsport.

Sie studiert derzeit an der FH Eisenstadt Information, Medien und Kommunikation, gibt in ihrer Freizeit Kindern Schwimmunterricht im Hallenbad Gänserndorf und startet für den Verein SV Poolpiranhas Gänserndorf, der von Vater Christian gegründet wurde.

Zur Sportart

Freiwasserschwimmen und Langstreckenschwimmen (Anm.: die englische Bezeichnung Open Water ist geläufiger) bezeichnen zumeist das Schwimmen einer längeren Distanz in offenen Gewässern; hierfür werden beide Begriffe synonym gebraucht.

Im Sinne einer Wettkampfdisziplin versteht die FINA, der Weltschwimmverband, unter Open Water Swimming Rennen in offenen Gewässern, die mindes-tens fünf Kilometer Länge haben.