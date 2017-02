Der KSK Union Orth hat wieder einen sensationellen Erfolg zu vermelden: Matthias Zatsch kowitsch holte als jüngster Starter beim Einzelweltpokal in Straubing in der Altersklasse U23 sensationell die Gold medaille! Vor allem die Kon stanz des 18-Jährigen beeindruckte: Er setzte sich in der ersten Runde nach 0:2-Rückstand gegen seinen kroatischen Gegner durch. Das Duell im Viertelfinale gegen den Slowenen Blaz Cerin war dann eine klare An gelegenheit. Im Halbfinale traf er auf den vom Publikum ge tragenen deutschen Starter Sebastian Rüger. Erneut verlor der Marchfelder die ersten zwei Sätze, ehe er sich nach einer fantastischen Aufholjagd doch noch den Sieg holte und ins Finale einzog. Dort wartete wieder ein Slowene, Martin Jurancic.

Dieser war zu favorisieren, trotzdem behielt Zatschkowitsch die Nerven und ging 2:0 in Führung, ehe das Top-Talent zurückschlug. Doch auf der letzten Bahn war der Orther wieder eine Klasse für sich und sicherte sich mit 637 Kegeln Platz eins. Zudem holte er mit Partnerin Julia Schweizer den dritten Platz in der Nationenwertung.

Martin Rathmayer, Mitspieler und Kapitän beim KSK Orth, der als einer von vielen österreichischen Fans extra am Sonntag zum Halbfinale angereist war, gab sich stolz über die Goldmedaille von Zatschkowitsch: „Er hat einmal mehr seine bereits vorhandene Klasse bewiesen und immer so gut gespielt, dass es für die Gegner reichte. Er hat sich mit der Aufgabe gesteigert und diesen Sieg mehr als verdient. Besonders beeindruckend war wieder einmal, dass er keine Nerven zeigte.“