Nach zwei Jahren Abstinenz (Anm.: die NÖN berichtete) löste die Deutsch-Wagramerin Nina Mühl 2018 wieder die Tourkarte für die Ladies European Tour, kurz LET, Europas größte Turnierserie für Profi golferinnen. Den Auftakt bildete aber ein Turnier in Australien, und zwar in Melbourne.

Dabei startete die LET mit ihren australischen Partnern gleich mit einer Weltpremiere in das neue Golfjahr: Erstmals spielten Pros und Proetten ihr eigenes Turnier am selben Golfplatz und zum gleichen Preisgeld. Möglich machten das die Oates Vic Open im 13th-Beach- Golfclub (Beach und Creek Course), wo es jeweils um 650.000 Australische Dollar Preisgeld ging.

"Der Kurs ist ein bisschen enger"

Schon im Vorfeld wusste Mühl aber um die Schwierigkeiten: „Der Kurs ist ein bisschen enger und der Wind daher schwieriger einzuschätzen.“ Zwar nutzte sie drei der fünf Par-fünf-Bahnen mit Birdie ideal aus, schlug dafür aber auf den Par drei schwache Eisen, wo sie gleich drei Schläge abgab. Die sonst ausgeglichene Runde zerstörte sich die Marchfelderin mit einem Doppel bogey. So blieb „nur“ Platz 63 nach dem ersten Tag.

Noch schlimmer war dann der zweite Tag: Mühl hatte beim stärker werdenden Wind etliche Schwierigkeiten und verpasste so den Cut für die Finaltage. „Ich habe am zweiten Tag einfach zu schlecht gespielt, so ehrlich muss ich sein“, seufzte die Marchfelderin. Allerdings war der Saisonstart nicht ganz verpatzt, denn eine Woche zuvor startete sie bei einem Turnier in Ballarat (Bundesstaat Victoria), das zur australischen Profiserie zählt.

Dort zeigte Mühl eine weitaus konstantere Leistung und schaffte im Endklassement einen Top-20-Platz. Zeit zum Ausruhen bleibt nun keine: Bereits am Freitag geht es mit den ActewAGL Canberra Classic im Royal Canberra Golfclub weiter, ebenfalls zur LET 2018 zählend.