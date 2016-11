Einige Fans fühlten sich zurückversetzt in alte Zeiten, als Jürgen Melzer unter den Top Ten der Welt war: Am Samstagnachmittag sprang der 35-Jährige Deutsch-Wagramer für den verletzten David Ferrer ein und spielte mit Andy Murray eine Exhibition statt des ursprünglich angesetzten Halbfinales. Es war der krönende Höhepunkt einer gelungenen Woche.

Mit dem überraschenden Sieg gegen die Nummer 14 der Welt, den Spanier Roberto Bautista Agut, sorgte Melzer für die Überraschung der ersten Runde er Erste Bank Open 500 in der Wiener Stadthalle. Dass er danach in Runde zwei gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas trotz Satz- und Break-Führung noch verlor, sorgte nur kurz fristig für Missstimmung: „Das war sicher eine gute Erfahrung und hat Riesenspaß gemacht, auch wenn der Ärger anfänglich überwog.“

Gerald Melzer | APA/Georg Hochmuth

Melzer wird 2016 noch ein Challenger-Turnier in Eckenthal und vielleicht Bratislava spielen und sich dann vo-raussichtlich zwei Wochen im Ausland auf die nächste Saison vorbereiten. „Ich möchte mich so weit vorspielen, dass ich wieder 250er-Turniere spielen kann. Da muss man ein Jahr relativ konstant auf Challenger-Ebene spielen, ich hoffe, dass mir das gelingt.“ Er verbesserte sich mit der starken Leistung in Wien im am Montag neu erschienenen ATP-Ranking auf Platz 330.

Nicht nur Jürgen, auch sein jüngerer Bruder Gerald war als Wildcard-Inhaber bei Österreichs größtem Tennisturnier am Start. Allerdings verlor der 26-Jährige in Runde eins gegen Dominic Thiem glatt in zwei Sätzen. Er werde nun in Wien und danach Spanien urlauben und dabei auch dem Angeln frönen. Die Vorbereitung auf die neue Saison werde er im Jänner in Doha oder Chennai starten, dann Auckland und die Australian Open spielen, ehe er nach Südamerika übersiedeln wolle. Dass er nach seiner bisher besten Saison im Ranking so gut dastehe, sei für ihn eine ganz neue Situation. „Ich bin in ATP-Hauptbewerben und erstmals fix im Hauptbewerb eines Grand Slams. Auch wenn ich schnell raus bin, dieses Jahr war ein Traum für mich.“

Ein dritter Deutsch-Wagramer griff übrigens auch noch zum Schläger: Michael Ernhofer war Teil der Ö3-Wecker-Tennis-Challenge, wobei ein Team von zehn Ö3-Hörern, trainiert von Thomas Muster, versuchte, Andy Murray ein Ass zu schlagen – am Ende jedoch vergeblich.