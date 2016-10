Erfolgreiche Tage liegen hinter der Spielgemeinschaft Angern/ Strasshof. Am Donnerstagabend siegte die Herrenmannschaft in der 2. Landesliga B in der Marchlandhalle Angern gegen Wolfpassing 7:0 und tags darauf in der Union-Halle Gänserndorf klar mit 6:1 über die Gastgeber. Damit sind die Angerner mit vier Siegen aus vier Spielen neuer Tabellenführer. „Und wir wollen jetzt in die Landesliga aufsteigen“, stapelt Obmann Robert Molnar gar nicht erst tief.

Interessant ist auch, wie die Mannschaft aufgestellt ist: Neben dem über 60-jährigen „Oldie“ und Trainer Alexander Saprykin und Christian Molnar steht der erst zwölfjährige (!) Samuel Ameti an der Platte. „Noch nie hat so ein junger Spieler in der 2. Landesliga gespielt“, unterstreicht Molnar. „Noch dazu so erfolgreich.“ Mit einer Einzelbilanz von 6:3 liegt das Top-Talent im Mittelfeld. Auch Manuel Mattes von Gegner Gänserndorf zollt dem Youngster Respekt: „Auch wenn ich diesmal noch gewonnen habe, in einem halben Jahr habe ich wohl keine Chance mehr.“

Aber nicht nur die erste Mannschaft, sondern auch der Nachwuchs zeigte am Wochenende auf: Bei den Nachwuchs-Landesmeisterschaften in Stockerau gab es für die SG Angern/ Strasshof gleich drei Landes- meistertitel und etliche Medaillen: Kevin Schandl holte Platz drei im Doppel der U11 mit dem Markgrafneusiedler Pascal Skerbinz. Steffi Kostolani wurde Erste im U13-Einzel, Steffi-Clara Miller ebenso im Doppel der U13. In der U15 gab’s für Miller noch Platz zwei im Doppel. Zum Abräumer mutierte, nicht gerade überraschend, Ameti: Gold im Einzel der U13, dazu Silber im U13-Doppel (mit dem Gänserndorfer Marcel Bayer) und im U15-Einzel.

Zum Abschluss zeigten die Nachwuchs-Asse Steffi und Lukas Kostolani mit Erfolgscoach Saprykin noch eine Exhibition- Tischtennis-Show im Rahmen der Eröffnung des Freizeitzentrums „SportZeit Stindl“ in Gänserndorf (siehe auch Treffpunkt, Seite 87).