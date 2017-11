2015, 2016, 2017! Der Elite-Staatsmeister im Halbweltergewicht bis 64 Kilo heißt zum dritten Mal in Folge Daniel Janicijevic. Der Gänserndorfer (20) gewann am Freitag und Samstag zwei Vorrundenkämpfe, und am Sonntag das Finale in Innsbruck.

Trotz Strapazen mit den Doping-Kontrolleuren, die den Zeitablauf zwischen zweitem und drittem Kampf ordentlich durcheinanderbrachten: Sie kamen am Samstagabend, doch der Boxer hatte Schwierigkeiten, die Urinprobe abzugeben. Die Lösung: Viel trinken, was wiederum zu Problemen mit dem Gewicht führen kann – und auch tatsächlich führte.

Zur Erklärung: Die Athleten dürfen das 64-Kilo-Limit bei der Abwaage (täglich vorm Kampf) nicht überschreiten, sonst ist man disqualifiziert. Janicijevic hält es immer sehr knapp, am Freitag-Nachmittag etwa wog er 63,8 Kilo, nahm erst zwischen Abwaage und Kampf die erste Nahrung des Tages zu sich: „Ich will nichts herschenken. Die anderen machen es genauso.“

Um etwa 22.30 Uhr klappte es dann mit der Urinprobe, die Kontrolleure zogen ab, der Boxer ging zu Bett - um am nächsten Morgen mit rund 65 Kilo aufzuwachen. Die Lösung: um 6 Uhr ab in den Ring, eineinhalb Stunden Training, bis das Gewicht wieder unten war. In den finalen Kampf um 10.30 Uhr startete Janicijevic deshalb geschwächt, doch obwohl die erste Runde verloren ging, gewann er noch nach Punkten. Sein Resümee: „Gott sei Dank.“