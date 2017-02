Bundesliga Damen

Am Samstag kam es in der AHS-Halle Wolkersdorf zu einer Überraschung: Die Mädels des ÖTB TV Neusiedl konnten überraschend die Tabellenzweiten der FSC Wels 08 besiegen. Die Welserinnen kämpften mit ihrer Form und waren ersatzgeschwächt mit nur fünf Spielerinnen angereist. Das sollte sich rächen: Nach fünf packenden Sätzen hatten die Weinviertlerinnen das bessere Ende für sich.

Neusiedl nahm den Schwung aus dieser Partie mit und konnte im ersten Satz auch gut mit Tabellenführer Nußbach mithalten, dann fanden die Gäste aber auch ins Spiel und konnten das Ruder noch herumreißen, ein 3:0-Sieg war die Folge. „Wir sind momentan wieder ganz gut drauf, hoffentlich geht es so weiter“, war Betreuer Reinhard Exner zufrieden.

Nachwuchs

Die Drösinger Jugendmannschaft startete heuer zum ersten Mal in der 2. Landesliga Herren, um dort erste Erfahrungen zu sammeln. Besonders hervorzu heben ist die Tatsache, dass keiner der Spieler über 14 (!) Jahre ist! Nachdem man sich bereits nach der Herbstsaison auf dem Feld auf dem sensationellen dritten Zwischenrang in der Tabelle befindet, sieht es in der Halle derzeit sogar nach einer kleinen Sensation aus: Nach der zweiten Spielrunde befindet sich die Mannschaft, die von Andreas Huysza und Martin Stohl trainiert wird, auf dem sensationellen dritten Platz. „Die Burschen spielen gran-dios!“, freuen sich die Trainer, „das hätten wir zu Beginn der Saison nicht gedacht.“