Grund zum Jubeln gab es für die Kunstturner und Kunstturnerinnen des SV OMV Volksbank Gymnastics Gänserndorf bei den österreich ischen Staatsmeisterschaften in Wien-Bri gittenau: Sowohl Florian Vecera in der Allg. Juniorenklasse als auch Klara Reisel (Allgemeine Klasse der Turnerinnen) konnten souverän den Titel holen. Beide präsentierten sich in ihren Klassen als die mit Abstand besten Starter. Talentproben legten die beiden Zwölfjährigen Jaqueline Schaffer in der Juniorinnenklasse und Kevin Gindl in der Allg. Juniorenklasse mit den Rängen acht und sechs ab.

Nicht ganz zufrieden konnte die ehemalige Gänserndorfer Turnerin Marlies Männersdorfer sein, die nach langer Pause wohl wieder ihr schwieriges Programm präsentieren konnte, in Summe aber noch zu unstabil war, um in der Eliteklasse eine Medaille zu erringen. -ps-