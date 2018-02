Die zweite Mannschaft läuft in der 2. Landesliga weiterhin allen davon, auch im letzten Spiel des Grunddurchgangs feierten Spielertrainer Christian Toth und seine Mannschaft einen Sieg gegen Stockerau (33:29). Das Meister-Playoff beginnt im März. Die erste Mannschaft traf in der Landesliga auf Krösus Tulln. Der kam ersatzgeschwächt, blieb nach einem spannenden Spiel aber doch um ein Tor siegreich (29:28). Am Samstag geht es für Gänserndorf I in Horn weiter.