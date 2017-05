Das Nachwuchsteam des ULC Weinland kämpfte im Rahmen der österreichischen U16-Meisterschaft der Vereine in Mürzzuschlag (Steiermark) im Teamwettkampf mit den besten Vereinen Österreichs um jede Platzierung und jeden Punkt. Das Ergebnis war erfreulich: Mit Platz drei schafften es die Mädels von Cheftrainerin Ingrid Grießel auf das Podium, „Auch wenn es unheimlich knapp war“, wie Grießel berichtete.

Die Weinviertler langen am Ende nur einen Punkt hinter der oberösterreich ischen Zehnkampfunion und zwei Punkte vor der viert platzierten DSG Wien. „Auch die Distanz zum Sieger ULC Mödling wäre ohne Ausfälle machbar gewesen“, meinte Grießel. Vor allem Top-Talent Laura Ripfel zeigte ihre Klasse.

„Auch die Distanz zum Sieger wäre ohne Ausfälle machbar gewesen.“ ULC Weinland-Cheftrainerin Ingrid Grießel

Über 1000 Meter war Sie in 3:04,08 Minuten nicht zu schlagen. Lena Spazirer verbesserte jeweils ihre Sprintleistungen über 100 Meter auf 12,83 Sekunden und über 80 Meter Hürden auf 12,50 Sekunden. Überraschend war auch der erste Versuch von Jaqueline Schaffer in Stabhochsprung mit übersprungenen zwei Metern – das bedeutete Platz zwei. Die junge Katharina Krenn übersprang in Hochsprung schon 1,45 Meter und Anna Adler sich erte mit ihrem soliden Diskuswurf (26,05 Meter) das Gesamtergebnis ab.

Zum Drüberstreuen durfte sich Grießel über einen neuen Vereinsrekord in der Österreich-Staffel in der Besetzung Laura Ripfel, Anna Spazirer, Lena Spazirier und Sabrina Hubner freuen. Insgesamt gab es fünf persönliche Bestzeiten und einen Vereinsrekord.