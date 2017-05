Die Generalversammlung des UHC Gänserndorf verlief wie erwartet: Obmann Hartwig Schmoldas und sein Team (siehe Infobox) wurden in einer offenen Wahl einstimmig bestätigt, bleiben also wie geplant zwei weitere Jahre im Amt. Das große Ziel ist für Schmoldas einfach formuliert: „Es geht darum, dass wir den Handball in Gänserndorf wieder aufpäppeln und nicht nur abbröckeln lassen, wie es sich in letzter Zeit fast verselbstständigt hat.“ Pläne, wie dieses Vorhaben zu bewerkstelligen ist, gibt es bereits zur Genüge.

Zentrales Element soll eine neue Struktur mit zwei Erwachsenen-Mannschaften unter dem Dach des UHC und einer U16 (läuft unter der Union) werden, die so eng wie möglich zusammenarbeiten. „Es soll so sein, dass man da ein bisschen he-rumshiften kann mit den Leuten“, erklärt Schmoldas. Jeder Spieler soll also hauptsächlich dort Einsätze bekommen, wo es zur jeweiligen Entwicklungsstufe passt, aber trotzdem flexibel sein. Ziel der zweiten Mannschaft sei vor allem, „dass sich die jungen Spieler (auf Erwachsenenebene) etablieren, Erfahrung sammeln können und dann zu uns (zur Ersten) kommen“, so der Obmann.

Wie man im laufenden Trainingsbetrieb möglichst gut kooperieren kann, wird in den nächsten Tagen, in Gesprächen mit den Trainern, die Martin Krizan (KM), Christian Toth (KM II) und Manfred Dichtl (U16) heißen dürften, abgesteckt. Neben Toth selbst dürften auch andere „Mitte-Zwanziger“ wie Cousin Philipp Toth, Andreas Kopf oder Thomas Buchmann für das Zweier-Team in den aktiven Betrieb zurückkehren.

Den UHC verlassen wird andererseits Legionär Stefan Petkovic. Der 22-Jährige setzt das Studium in seiner Heimat Serbien fort und dürfte dort auch schon ein neues Handball-Team gefunden haben. Ob Gänserndorf diese Position nun nachbesetzt oder der Slowake Kasagranda der einzige fremde Spieler bleibt, ist laut Schmoldas offen. Oberste Prämisse sei, jenen Spielern, die jetzt schon in die Mannschaft gewachsen sind, niemanden mehr vor die Nase zu setzen, gleichzeitig müsse man aber auch aufpassen, die jüngeren Spieler nicht zu verheizen. „Die Entscheidung ist nicht ganz einfach. Wir sind gerade dabei, das explizit durchzudenken.“

Gregor Scharmitzer dürfte im Sommer ein Comeback nach einem Kreuzbandriss feiern, dafür muss Youngster Benedikt Schönner in Kürze mit der Schulter unters Messer. Der 16-Jährige wird aller Voraussicht nach bis Dezember ausfallen.