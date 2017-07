Dieter Koch, der Organisator des Hohenauer Sommerlaufs, traute seinen Augen nicht, als er den Deutsch-Wagramer Bernhard Bruckner am Start sah. Warum? Weil Bruckner eigentlich gerade mitten in seiner Challenge „Zehn Tage – zehn Marathons“ war.

Bei diesem Extremlaufbewerb in Bad Blumau ging es tatsächlich darum, in zehn Tagen zehnmal die 42,195 Kilometer zu laufen. Als ob das nicht schon an strengend genug wäre, entschloss sich der 50-Jährige, auch die 8,4 km des Hauptlaufs in Hohenau am Samstagabend zu laufen – nachdem er am Vormittag im Süden Niederösterreichs Marathon Nummer neun beendet hatte. „Ich bin seit 14 Jahren Alles läufer im Weinviertel Laufcup, diese Serie wollte ich nicht reißen lassen“, erklärte er.

„Und auf die paar Kilometer mehr kam es auch nicht mehr an (lacht).“ Im NÖN-Gespräch am Montag zeigte sich Bruckner gut gelaunt und vor allem ohne Schmerzen: „Ich habe zwar einen Mega-Sonnenbrand, aber außer dass ich meine Gelenke spüre, passt alles. Ich habe mich ja auch nicht besonders vorbereitet. Aber jetzt ist erst einmal Pause angesagt, meine Laufschuhe sind in der Wasch maschine.“ Neben Bernhard Bruckner war auch sein Sohn Bastian dabei, der zwar „nur“ drei Marathons bestritt, aber ebenfalls in Hohenau am Start war. Sommerlauf-Chef Koch zog den Hut vor den beiden: „Eine Wahnsinnsleistung, sie sind zwar ein bisschen verrückt, aber solche Typen brauchen wir.“

Sieg Nummer fünf. Andreas Bauernfeind war auch beim Sommerlauf in Hohenau unschlagbar. | jn

Um den Sieg liefen die beiden Bruckners bei der siebenten Station des Laufcups aber nicht mit. Das war wieder einmal ein Fall für Andreas Bauernfeind: Mit einem souveränen Start-Ziel-Triumph feierte er seinen fünften Tagessieg im Rahmen des Laufcups. Eine neue Bestzeit stellte der „Dominator“ aber nicht auf: „Ich hätte zwar schneller laufen können, aber aufgrund der fehlenden Konkurrenz habe ich früher abgestellt“, erklärt der 28-Jährige.

Kein Wunder, mit Manfred Schuster weilte sein Haupt rivale (und Trainingspartner) auf Urlaub in Spanien. Wie einsam Bauernfeind war, beweist ein Blick auf die Ergebnisliste: Im Ziel hatte er über 40 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten. „Auf dieser kurzen Strecke eine halbe Ewigkeit“, wusste auch Koch. Bei den Damen war Angelika Artner vom LAC Harlekin erneut nicht zu biegen, sie ist im Moment wohl die heißeste Anwärterin auf den Gesamtsieg.

Abseits vom Sportlichen war Koch mit der 21. Auflage zufrieden: „Wir sind ein eingespieltes Team, ein Rädchen greift ins Andere. Das klappt so gut, dass ich zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder selbst mitlaufen konnte.“ Auch die Teilnehmerzahl blieb trotz Hitze und Ferien beginn konstant, was auch an der tollen Kooperation und der liebevollen Arbeit der Gemeinde, des ASV und der Komar Runners liegt.