Im Zuge der Jubiläen fünf Jahre TTC Strasshof und zehn Jahre TTC Angern gibt es am Freitag, dem 12. Mai, ein Tischtennis-Spektakel der Extraklasse in Strasshof. Um 18.30 Uhr findet im Turnsaal der Volksschule eine Show der des belgischen Bruderpaares Jean-Michel und Philippe Saive statt. Die beiden zählten in ihrer Glanzzeit Mitte der 1990er-Jahre zu den besten Spielern der Welt, sie wurden Vizeweltmeister im Einzel (Jean- Michel, 1993) und in der Mannschaft (2001).

Neben einem Schaukampf gegeneinander werden sie auch gegen Samuel Ameti, das Top-Talent der SG Angern/Stasshof, spielen. Der frisch gebackene NÖN-Bezirkssportler des Jahres fiebert dem Duell schon entgegen: „Das wird ein Wahnsinn. Es ist eine Ehre, gegen solche Superstars spielen zu dürfen.“

Ameti hatte mit seinen Mannen auch am langen Wochenende Grund zur Freude: Trotz der 3:6-Heimniederlage im letzten Saisonspiel der 2. Landesli-ga B verteidigten die Marchfelder die Tabellen führung und dürfen über den Meistertitel jubeln. Noch wichtiger: Zum ersten Mal seit Jahren wird wie-

der ein Verein aus dem Bezirk Gänserndorf in der 1. Landesliga, der höchsten Spielklasse

Niederösterreichs, spielen. Obmann Robert Molnar war dementsprechend sprachlos und glücklich: „Das ist einfach nur der Wahnsinn und die Belohnung für unsere harte Arbeit. Bei uns wird Tischtennis gelebt.“