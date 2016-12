Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen, aber es läuft momentan einiges darauf hinaus, dass die Ski-Saison auf dem Aichelberg in Karlstift, die mit der Aktion Skikids am Wochenende mit 120 Teilnehmern fulminant eröffnet wurde, nur auf Sparflamme laufen wird. Die Grundstücks-Streitigkeiten ziehen sich weiter (siehe Seite 4), nur der Kinderlift ist in Betrieb, die großen Schlepplifte stehen still.

Ob sie in dieser Wintersaison noch einmal anlaufen werden, darüber wird beim SC Nordwald nur noch gerätselt. „Wenn wir den Aichelberglauf und den Nordwaldlauf heuer absagen müssen, weiß niemand, ob jemals wieder ÖSV-Punkterennen ins Waldviertel kommen“, seufzt Obmann Werner Cizek.

"Aber darüber hinaus wird‘s schwer"

Seinen Hausberg nutzt der SCN heuer für Kinder-Skikurse (27.-29. Dezember, 7.-8. Jänner und 5.-7. Februar), mehr geht ohne die Schlepplifte auf den Aichelberg nicht.

Historisch gesehen für Cizek, selbst Aichelberg-Fahrer der ersten Stunde, ein Jammer. Sportlich gesehen muss es weitergehen. Da konzentriert sich der SC Nordwald auf Harmanschlag – auch zwei Nachwuchsrennen auf dem Arra sind geplant.

Das gesamte Kadertraining spielt sich heuer in Harmanschlag ab. Langfristig könnte das aber ein Problem werden, fürchtet Cizek: „Die Grundlagen kannst du hier genauso trainieren, auch Stangenfahren. Aber darüber hinaus wird‘s schwer.“ Der starke Rennkader, gespickt mit Landesmeistern und guten Nachwuchsläufern, die dem Verein in der Vorsaison auch die Vereinswertung in der Landesmeisterschaft einbrachten, könnte Einbußen nehmen.

Seit zwei Jahren bangt der SC Nordwald – und mit ihm eine gesamte Region – um seinen Hausberg. Vorläufig sind die Arralifte in Harmanschlag das einzige richtige Skigebiet im Bezirk Gmünd. Und mit der NÖN können Sie dort gratis Ski fahren.

In Zusammenarbeit mit den Arraliften verlost die NÖN am 15. Dezember nämlich zwei Saisonkarten. Dazu schicken Sie einfach eine E-Mail an redaktion.gmuend@noen.at oder eine Postkarte an die NÖN Gmünd, Weitraer Straße 104, 3950 Gmünd mit dem Kennwort „Arralifte“ sowie Name, Adresse & Telefonnummer. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.