Der Schießsport in Litschau hat eine lange Tradition. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts stand nördlich der Stadtmauer der erste Schießstand „für Forstbeamte und Bürgerleute“. Da ist klar, dass viele Leute zusammenkommen, wenn die Schützen rufen. Am Samstag war das Interesse der Bevölkerung groß, als der Jäger- und Schützenbund Nord seinen Schießstand in Josefs-thal, wo seit 1947 geschossen wird, offiziell um eine Skeet-Anlage erweiterte.

Geschossen wird auf der neuen Einrichtung, die die Niederwild-Jagd simuliert, schon seit gut drei Monaten. Mit dem Bau wurde im vergangenen Oktober begonnen. Erd-Anschüttungen waren notwendig, um Platz für die Holzhütten zu schaffen, in denen die Tauben-Abschuss-Anlagen (direkt vom italienischen Hersteller bezogen) untergebracht sind – Hoch- und Niederhaus.

Insgesamt 600 Arbeitsstunden haben die Vereinsmitglieder beim Bau geleistet, berichtete JuSB-Obmann Ewald Gill bei der Eröffnungszeremonie stolz. Bürgermeister Rainer Hirschmann lobte den Jäger- und Schützenbund nicht nur als einen der mitgliederstärksten Vereine der Gemeinde, sondern auch als einen der sportlich besten in Österreich: „Das ist alles nicht einfach. Herzlichen Dank für eure Arbeit!“ Diesem Dank schloss sich auch Bezirksjägermeister-Stellvertreter Helmut Tüchler an.

Beim Skeet-Schießen kommen die Tontauben in zwei Höhen von rechts und links, anders als beim Trap-Schießen, wo die Tontauben in variierenden Richtungen vom Schützen weg geworfen werden. „Neben dem sportlichen Aspekt geht es uns darum, Jägern Sicherheit im Umgang mit dem Gewehr zu lernen“, so Gill.