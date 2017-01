„Ich muss erst einmal auf Losglück hoffen. Es sind viele starke Chinesen dabei“, hatte Stefan Fegerl der NÖN bezüglich seiner Pläne für die Ungarn Open, wo er fix gesetzt war, gesagt. Und eben Fortuna hat den Unterlembacher in Budapest verlassen.

Gleich in seinem ersten Match wurde ihm im Sechzehntelfinale Shang Kun zugelost – ein Chinese, der nicht in der Weltrangliste geführt wird. 1:4 musste sich Fegerl geschlagen geben, nahm aber dennoch positive Erfahrungen mit. Den ersten Satz nämlich entschied der 28-Jährige mit 11:7 für sich. Nach drei klaren Punkten für den Chinesen kam Fegerl im fünften Satz noch einmal zurück und schrammte mit 12:14 nur knapp am zweiten Punkte vorbei.

Und jetzt kommt die Woche der Entscheidungen. Bereits am Dienstag (nach Redaktionsschluss) stand Fegerl für Österreich zum Abschluss der EM-Qualifikation gegen Ungarn an der Platte. Am Donnerstag geht‘s mit Borussia Düsseldorf nach Ochsenhausen zum innerdeutschen Champions-League-Viertelfinale, das dort am Freitag ausgetragen wird. „Da wollen wir uns natürlich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel verschaffen“, so Fegerl.

Am Ende der „Hammer-Woche“ (Fegerl) steht am Sonntag das Bundesliga-Spiel in Grenzau beim Tabellenletzten auf dem Programm – ein Pflichtsieg. Fegerl: „Daher ist natürlich Druck da. Aber wenn wir Meister werden wollen, müssen wir gewinnen.“

Fegerl ist Tischtennis-Spieler des Jahres

Grund zum Jubeln hatte Stefan Fegerl schon am Sonntag. Im Rahmen der Liebherr-Jahreswechsel-Feier in Linz wurden nämlich zum ersten Mal überhaupt die ÖTTV-Tischtennis-Spieler des Jahres gekürt. Fegerl räumte dabei gleich doppelt ab, wurde einerseits zum Spieler des Jahres gekürt und erhielt dann noch mit dem Nationalteam den Titel Mannschaft des Jahres. „Eine besondere Auszeichnung, als erster Spieler des Landes prämiert zu werden“, war der 28-Jährige überwältigt. „Ich sehe es als Ansporn für noch mehr Erfolg 2017.“