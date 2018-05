Regionalliga Ost

BEERS - PIRATAS 13:26 & 9:8. Nach einem guten Saisonstart empfingen die Beers die starke Truppe der Piratas del Caribe am Schremser Beers Field in Eugenia. Eine schwierige Aufgabe für die Mannen aus dem Walviertel, wollte man doch die bisher erspielte Tabellenführung auch behalten.

Am Ende stand ein wichtiger Split nach dem enttäuschenden Start in den Baseballtag. Das Team zeigte Moral und konnte im zweiten Spiel zurückschlagen.

Aber erst galt es eine bittere Niederlage zu verdauen. In Spiel eins mit Pitcher Daniel Spazierer entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Die Beers setzten mit schönen Hits und einem Grand-Slam-Homerun von Thomas Rzepa Akzente, ging 11:4 in Führung. Als schon viele mit einem Sieg rechneten, legten die Piratas im fünften Inning in der Offensive zu. Die Bats der Beers hingegen wurden immer leiser. Spazierer, danach Meindl und Rzepa, mussten Hit für Hit hinnehmen und mitansehen wie der Vorsprung dahinschmolz. Die Piraten übernahmen das Kommando und damit auch die Führung, die sie bis zum Spielende noch weit ausbauen konnten. Ein Dämpfer für die Schremser – 13:26-Klatsche.

Im zweiten Match übernahm Boomer Saunders die Verantwortung als Pitcher. Er und der Gästepitcher zeigten sehr ansprechende Leistungen, dennoch gab es zahlreiche Hits und auch Homeruns zu bestaunen. Das Spiel wankte hin und her, keines der Teams konnte sich absetzen. Dennoch waren es wieder die Piratas, die gegen Ende des Spiels in Führung gingen. Dieses mal ließen die Heimischen jedoch nicht locker und konnten im siebenten Inning den Ausgleich erzielen.

Auch der Winning Run war in Reichweite, die Beers ließen diese Chance aber ungenutzt und so musste eine Verlängerung beim Spielstand von 8:8 über den Ausgang entscheiden. In der zweiten Hälfte des ersten Extrainnings fiel dann die Entscheidung: Bases Loaded, kurzer Schlag zum 2nd Baseman, missglücktes Defensiv-Play an der Homeplate, Game Over. Ein Walk-Off-Win für die Schremser, Endstand knapp vor 20 Uhr 9:8.

Nach einer spielfreien Woche zu Pfingsten ist man am 27. Mai zu Gast in Wien bei den Vienna Wanderers II.

Landesliga Ost

CUBS II - RED DEVILS 32:4. Von Beginn weg haderte Devils-Pitcher Sebastian Gruber mit der Kontrolle. Gepaart mit mehreren Unsicherheiten in der Defensive musste er den Wurfhügel schlussendlich Rene Floh überlassen.

Die Cubs nutzten jeden Fehler gnadenlos aus und erzielten Punkt um Punkt. Als dritter Werfer boten die Devils Sebastian Pollak auf. Zulegen konnte man weiter nicht. Tim Hoffelner beendete das Spiel gegen den Tabellenführer.

LAWNMOWERS - RED DEVILS 9:6. Im zweiten Match des Tages trafen die Waldviertler nach vielen Jahren wieder einmal auf die Vienna Lawnmowers, die aus der Regionalliga abgestiegen sind. Als Pitcher boten die Red Devils Manuel Schrenk auf.

Seine Würfe, sowie eine sehr aufmerksame Defensive ließen im ersten Inning nur einen Punkt zu. Nach drei Innings lagen die Devils 4:3 in Front. Dann brachen die Altweitraer aber etwas ein, die Wiener übernahmen das Kommando und gewannen letztlich 13:9.

Nach Pfingsten findet das erste Heimspiel statt.