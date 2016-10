BKVI - GMÜND, Samstag, 19 Uhr. – Landesliga Herren

Mit dem Klassiker bei den Sixers startet der UBBC Gmünd am Samstag in die neue Saison. In Klosterneuburg hängen die Trauben traditionell hoch, zuletzt entführten die Gmünder aber immer wieder Punkte aus dem Happyland.

Zuletzt im Februar beim 82:76-Sieg. So eine Überraschung traut UBBC-Manager Franz Chwatal den Gmündern auch am Samstag zu. Einerseits habe man gegen Meister Wiener Neustadt im Cup vergangene Woche nur wenige Minuten lang nicht mithalten können. Andererseits sind die Sixers in der Liga traditionell Spätstarter. „Sie haben sich gegen Baden im Cup sehr geplagt“, sagt Chwatal. „Da ist vielleicht was möglich. Wir werden jedenfalls unser Bestes geben…“

„Große und Kleine ins Spiel bringen“

Das letzte Testspiel in Enns wurde kurzfristig abgesagt. Stattdessen wollte sich die Mannschaft mit einem Trainingswochenende den letzten Schliff für die Meisterschaft holen. Das sei sehr gut verlaufen, erzählt Spielertrainer Peter Schmid. „Wir haben zeitlich alles rausgeholt, was gegangen ist. Was wir beeinflussen konnten, haben wir gemacht.“

Speziell in der Offense wurde bei den Spielzügen wieder einiges umgekrempelt. Viele UBBCler sind unter der Woche in Wien, können dementsprechend wenig trainieren. „Ich muss daher einen Mittelweg für die Spielzüge finden: komplex genug, um schlecht berechenbar zu sein, aber auch einfach genug, um sie in der wenigen Trainingszeit erlernen zu können“, so Schmid.

Im Angriff, den Schmid schon seit der Vorsaison neu formt, sei viel weitergegangen, sagt er: „Unser Problem in den Vorbereitungsspielen war, dass entweder die kleinen oder die großen Spieler im Spiel waren. Bekommen wir hin, dass wir sowohl unter dem Korb als auch von außen treffen, dann schaut das schon sehr gut aus.“

Für das erste Match wollte Schmid keine großen Prognosen abgeben: „Die Sixers haben einen großen Kader. Es kommt immer darauf, wer spielt, ob sie so früh in der Saison schon wollen… Interessanter für mich ist, wie wir spielen. Dass wir umsetzen, was wir uns vornehmen.“