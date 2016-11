Traditionsgemäß ging am Nationalfeiertag der Prochenberglauf in Ybbsitz über die Bühne. Über die sieben Kilometer und 720 Höhenmeter war wie schon im Vorjahr das Laufurgestein Alois Redl nicht zu schlagen.

Der für den ASK Loosdorf laufende Gmünder dominierte das Rennen und finishte in 34:16 Minuten – neue persönliche Bestzeit auf den Prochenberg! Redl lief von Start weg ein einsames Rennen. Dem zweitplatzierten Belgier Simon Van Brudene nahm der 44-Jährige fast drei Minuten ab.

Redl, der in den letzten Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, tritt seit einiger Zeit wieder bei Bewerben an, gewann etwa auch den Mandelstein-Lauf Anfang Oktober, und fühlt sich pudelwohl. „Ich habe überhaupt keine Probleme, trainiere wieder fast normal“, erzählt er. „Ich komme in eine echt gute Form hinein.“

Gerade rechtzeitig für die nächsten Rennen: Am Wochenende startet er beim Buchenberg-Lauf Waidhofen/Ybbs und danach startet schon die Crosslauf-Serie in Sallingstadt.