Trial ist ein Geschicklichkeitssport, der mit Motorrädern aber auch mit dem Fahrrad betrieben werden kann. Dieser Sport liegt der Familie Pascher aus Heinrichs wohl im Blut. Hat schon Andreas Pascher früh mit dem Trialsport am Motorrad begonnen und viele Erfolge gefeiert, so ist es nun Christian (41) und Valentin Pascher (9) die vor vier Jahren mit dem Bike-Trial begonnen haben.

Den ersten Bewerb absolvierten Vater und Sohn in Altmünster am Traunsee. „Das hat uns sehr viel Spaß gemacht gemacht“, erzählt Christian Pascher. „Als sind wir dabei geblieben.“ Die Trainingsintensität wurde gesteigert. „Kinder wie Valentin lernen relativ schnell dazu, bei einem Erwachsenen wie mir dauert das schon etwas länger.“ Trainiert wird seither zu Hause im Garten auf Hindernissen wie Holz, Paletten, Kabeltrommeln oder im Wald.

Trainiert wird überall. Da muss auch schon mal ein Begrüßungsstein herhalten. | privat

Nach und nach folgten auch Teilnahmen an Bewerben. Die Bewerbe brachten sie nach St. Veit (Südsteiermark), Retz, Lunz am See, den Wiener Rathausplatz oder eben Altmünster am Traunsee.

„Wenn es die Zeit erlaubt sind auch Frau und Tochter als Fans mit dabei“, erzählt Christian Pascher. Meistens bleibt es aber ein Männerwochenende. Gefahren wird immer Samstag und Sonntag mit Tageswertungen.

Am Ende des Jahres gibt‘s eine Gesamtwertung der Österreichischen Meisterschaft. Und dort räumten heuer beide den Gesamtsieg ab. Valentin ist Österreichischer Meister in der Klasse „weiß“ (Beginner). Christian schaffte selbiges in der Klasse „blau“ (leicht Fortgeschrittene).

Ihre Künste zeigten die Paschers heuer auch schon beim Radtag in Dietmanns. Dabei erklärten sie den Zuschauern den Bike Trial Sport und führten ihn im Anschluss praktisch vor. Unterstützung erhielten die beiden von einem Trialkollegen aus Pulkau, der schon die Klasse „Experte“ beherrscht.

„Mit dem Trialbike trainiert man lautlos und umweltfreundlich, gefördert wird dabei Konzentration, Koordination, Gleichgewicht und Ausdauer. Ideal für alle Kinder als Ausgleich, aber auch Erwachsene können dabei noch lernen und Spaß haben. Da man sich sehr langsam aber mit Geschick über die Hindernisse bewegt, gibt es in diesem Sport sehr selten Verletzungen“, rührt Christian Pascher noch einmal die Werbetrommel für „seinen“ Sport. Interessenten hilft er auch gerne weiter (0664/4221153).