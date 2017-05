Bittere Pille für Borussia Düsseldorf! Schon im Hinspiel mussten sich Stefan Fegerl & Co. im Finale der Champions League dem Starensemble von Fakel Orenburg 0:3 geschlagen geben. Die Chancen auf den Titelgewinn sind damit in weite Ferne gerückt.

„Vorbei ist es noch nicht. So lange die Chance lebt, werden wir versuchen, sie zu nützen“, übt sich Fegerl gegenüber der NÖN in Durchhalteparolen, räumt aber ein, dass die Ausgangslage fürs Rückspiel jetzt denkbar schlecht ist. In Russland müssten die Düsseldorfer nicht nur 3:0 gewinnen, sondern auch das Satzverhältnis von 9:4 mindestens egalisieren.

Vor 1.100 Zuschauern im ARAG-CenterCourt, darunter auch eine Abordnung des TTC Großdietmanns, war die Borussia weitgehend chancenlos. Nur im Auftakteinzel matchten sich die besten Nicht-Asiaten in der Weltrangliste, Timo Boll (Nummer 8) und Dimitrij Ovtvcharov (5) auf Augenhöhe. Boll vergab im Entscheidungssatz zwei Matchbälle und musste sich letztlich 2:3 geschlagen geben.

„Mit dem 0:1 im Rücken war‘s für mich dann schon sehr schwer“, erklärt Fegerl, der seinen Gegner im zweiten Einzel Jun Mizutani vor eineinhalb Jahren in der Champions League schon einmal geschlagen hatte – damals noch bei Weinviertel NÖ. Diesmal war er gegen die japanische Nummer sechs der Welt aber machtlos. „Er war bei Aufschlag und Rückschlag sehr stark“, so Fegerl. „Dadurch gab es nur wenige Ballwechsel, wo ich meine Stärken ausspielen hätte können.“ Der Unterlembacher verlor 0:3. Nachdem auch Kristian Karlsson Vladimir Samsonov unterlag, war die Partie gelaufen. „Im Endeffekt war‘s keine große Sensation, dass wir gegen Orenburg verloren haben“, meinte Fegerl. „So lange sie so gut aufgestellt sind, ist es schwer, sie zu schlagen. Das 0:3 war aber bitter!“

Das Rückspiel steigt am Freitag in Russland. Dort wird auch erstmals mit den Bällen gespielt werden, die Ende Mai bei der WM zum Einsatz kommen werden. „Eine tolle Testmöglichkeit“, sagt Fegerl, der aber auch für die Champions League noch viel vor hat. „Wir wollen uns stark präsentieren, spielen auf Sieg. Ganz unmöglich ist der Finalsieg ja noch nicht.“