Stefan Fegerl fischte die schon davon schwimmenden Halbfinal-Felle noch aus dem Wasser und hielt Borussia Düsseldorf im Viertelfinal-Rückspiel gegen Ochsenhausen in der Champions League – und das beim ersten Antreten gegen den Vize-Europameister und trotz Boll-Ausfall.

Eigentlich waren die Vorzeichen nach der 2:3-Pleite im Hinspiel gegen Ochsenhausen ohnehin schon schlecht gewesen. Als sich dann Düsseldorfs Top-Spieler Timo Boll beim Aufwärmen auch noch an der Leiste verletzte und nur mehr ein Bein belasten konnte, schien alles gelaufen. Dass er so noch Hugo Calderano im Auftakteinzel niederkämpfte, war schon sensationell. Für die zweite Partie, gegen Simon Gauzy, musste Boll aber dann passen.

An seine Stelle rückte Fegerl, für den eigentlich nach seinem Ausrutscher im Hinspiel gegen Jakub Dyjas (Niederlage trotz Führung) kein Einsatz geplant gewesen wäre. Und jetzt ging‘s gleich gegen den Vize-Europameister um alles. „Ich musste in die Höhle des Löwen“, sagte Fegerl im NÖN-Gespräch. „Jedem war klar: Das wird das Entscheidungsmatch sein.“

"Wir hatten auch noch kein Trainingsmatch gespielt"

Davor hatte schon Anton Källberg gegen den Franzosen verloren. Dafür aber hatte Kristian Karlsson den Polen Dyjas besiegt und damit Fegerl den Matchball serviert. Dass der Unterlembacher diesen aber so eindrucksvoll auszunutzen wusste, damit hatte keiner gerechnet. „Das war mein bestes Match für die Borussia überhaupt. Und das zu einem so wichtigen Zeitpunkt“, freute sich der 27-Jährige. Den ersten Satz gewann Fegerl deutlich 11:4, den zweiten erkämpfte sich die Nummer 14 der Welt – es sollte der einzige bleiben.

„Ich habe in der Vorwoche meinen Aufschlag etwas umgestellt, konnte Gauzy damit und mit meinem Rückschlag sehr gut unter Druck setzen“, erklärt Fegerl, für den der Franzose vor dem 3:1-Sieg ein weißer Fleck auf der Landkarte war. „Wir hatten auch noch kein Trainingsmatch gespielt.“

Ein Vorteil für den Waldviertler sei die Favoritenrolle Gauzys gewesen, meint Fegerl: „Er war der große Gejagte, hatte gegen uns noch kein Match verloren, dazu Timo Boll noch beim Europa-Top-16-Turnier vor zwei Wochen geschlagen. Ich hatte relativ wenig Druck. Das war sicher gut für mich.“

Über Pontoise zum Traum-Finale

Nach dem 3:1-Sieg brach eine Welle der Euphorie über Fegerl & Co. herein. Glückwünsche gab‘s sogar von Borussia-Ikone und Verwaltungsratsvorsitzenden Hans Gäb. „Er hat uns geschrieben, dass dieser Tag in die Geschichte eingehen würde. Wir seien schon mehrmals weg gewesen, hätten uns immer wieder zurückgekämpft“, erzählt Fegerl, der jetzt vom ganz großen Coup träumt: dem Finale gegen Orenburg.

Dazwischen liegt noch das Halbfinale gegen Titelverteidiger Pontoise. „Ochsenhausen war für uns sicher das schlimmste Los, sie wären bestimmt noch weit gekommen im Bewerb, wenn sie nicht auf uns getroffen wären“, so Fegerl. „Mit dem Rückenwind vom Aufstieg ist Pontoise eine machbare Aufgabe.“

Dieser Rückenwind bescherte Tabellenführer Düsseldorf am Sonntag schon einen souveränen Sieg über Werder Bremen in der Bundesliga.