Mit dem Cheerleader-Team „Magic Spirits“ des USV Kautzen holten Sabrina Graussam, Viktoria Flicker, Hannah Schuster und Lena Steiner aus Eggern am Sonntag bei der Cheerleader-Regionalmeisterschaft Nord/Ost im oberösterreichischen Traun zweimal Gold.

Sieben Vereine (vier aus NÖ, drei aus OÖ) mit 16 Teams und 105 Aktiven waren dabei.

Die Eggernerinnen gingen bei den Juniors in zwei Magic-Spirits-Teams an den Start. Mit dem neu formierten Team Magic Spirits Xplosion galt es, erstmals unter Wettkampfbedingungen in der Klasse „Junior Groupstunt All Girl“ zu bestehen. Bis auf leichte Unsicherheiten lieferten sie eine einwandfreie Leistung ab. Dass es für den Regionalmeistertitel reichte, kam aber überraschend.

In der Klasse „Junior Cheer Level 4 All Girl“ verteidigte der Eggerner Quartett mit dem Team Magic Spirits Juniors schließich den Vorjahrestitel.