Schremser Beers.

Ihren offiziellen Saisonausklang feierten die Schremser Beers traditionell im Rahmen einer kleinen Weihnachtsfeier im Vereinsgasthaus Trinkl in Schrems. Nach der Begrüßung gab es die internen Awards für die besten Spieler der abgelaufenen Regionalligasaison, bei der sich Daniel Bauer als MVP („most valuable player“, wertvollster Spieler) die höchste Auszeichnung sichern konnte.

Ebenso gab es kleine Geschenke für unsere Kantinencrew, die Leihspieler aus Zwettll sowie einige Nachwuchstalente, die im Sommer 2016 mit Beers Coach Hannes Filler mit dem Baseballtraining begonnen haben. Die weiteren Award-Gewinner: Hannes Filler (Bat King, bester Hitter), Daniel Spazierer (ERA Stud, bester Pitcher), Thomas Rzepa (Run Dude, meiste erzielte Punkte), Daniel Bauer (Nice Hands IF, bester Infielder) und Matthias Geist (Nice Hands OF, bester Outfielder). Der Jahresabschluss steigt am Sonntag mit der Adventwanderung.

Die besten Spieler der Schremser Beers in der vergangenen Saison (ohne Daniel Spazierer): Hannes Filler, Daniel Bauer, Thomas Rzepa und Matthias Geist (von links). | privat

Woodquarter Red Devils.

Ebenfalls ihre Weihnachtsfeier nutzten die Woodquarter Red Devils für den Saisonabschluss. Im Gasthaus „Schrenkis“ in Alt-Weitra kamen über 20 Spieler, Förderer und Unterstützer zusammen, darunter auch Bürgermeister Otmar Kowar. Dieser ehrte mit Devils-Präsident Rainer Fuchs die besten Spieler der Saison. Wertvollster Spieler (MVP) und gleichzeitig „Devil Of The Year“ war Rene Floh, der auch gleich Best Oufielder wurde. Stefan Weinberger (Best Infielder), Christian Müllner (Best Batter), Tim Hoffelner (Best Runner), Sebastian Gruber (Best Pitcher), Dominik Jaksch (Rookie Of The Year) und Thomas Immervoll (Most Improved Player) holten die weiteren Auszeichnungen.