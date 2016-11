Viele bekannte Trainernamen fielen in den vergangenen Tagen in Verbindung mit dem ASV Schrems – Helmut Lamatsch, Ljubo Petrovic oder auch Christian Karl. Wirklich Thema war keiner von ihnen. Sie alle hat einer ausgestochen, den wohl nur wenige auf dem Tableau hatten:

Edgar Eichler.

Er selbst gab dem Verein am Sonntag sein OK, am Montagabend durchlief die Entscheidung noch den ASV-Vorstand. „Wir wollten eine Waldviertler Lösung. Edgar ist ein sachlicher, guter Mann, der uns sicher weiterbringen wird“, ist der Sportliche Leiter Herbert Zimmel überzeugt.

Eichler trainierte etwa 2006 den SV Waidhofen in der 2. Landesliga West (gemeinsam mit ASV-Sprecher Robert Müller), 2008 Litschau in der Gebietsliga, danach noch einmal den SVW. Ab 2010 durchlebte Eichler eine On/Off-Beziehung mit Gastern in der 1. Klasse Waldviertel. Erst im Sommer beendete er dort seine vierte Amtszeit – aus beruflichen Gründen.

Darum hielt er den ASV auch eine Woche hin. „Normalerweise sagst du bei so einem Angebot sofort ja. Schrems ist ein interessanter Verein, hat Top-Talente, eine tolle Infrastruktur“, sagt Eichler. „Aber ich wollte sicher gehen, dass es sich mit meinem Beruf vereinbaren lässt (Er ist im Wärmepumpen-Vertrieb selbstständig; Anm.). Es macht keinen Sinn, wenn ich nicht seriös arbeiten kann, nicht genug Energie habe. Das war aber schnell geklärt.“

„Entwicklung junger Spieler vorrangig“

Eichler kennt viele seiner zukünftigen Schützlinge bereits aus seiner Zeit als LAZ- und Auswahl-Trainer. „Außerdem kann er gut mit jungen Spielern umgehen“, betont Zimmel. Denn das sei eines der vorrangigen Ziele bei den Granitstädtern – den eingeschlagenen Weg mit jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs weiterzugehen. Eichler sieht darin viel Potenzial: „Es sind etliche Burschen da, die in Zukunft einmal federführend in der Mannschaft sein können. Ihre dahingehende Entwicklung ist ein vorrangiges Ziel.“

Dementsprechend wenig Veränderungen im Kader seien zu erwarten, sagt Zimmel: „Wir haben nicht vor, viel umzudrehen. Aber die wirkliche Kaderplanung beginnt erst jetzt mit dem neuen Trainer.“ Ob dieser Sohn Manuel von Amaliendorf loseisen wird? „Nein, das ist kein Thema“, sagt Edgar Eichler. „Manuel gefällt es in Amaliendorf, das passt dort für beide Seite. Vielmehr freuen wir uns auf das Spiel gegeneinander.“