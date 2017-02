Ein kräftiges Lebenszeichen gab am Wochenende Harald Simon beim Großen Preis von Almaty von sich. Am Samstag verhinderte nur der nebelbedingte Abbruch den Halbfinaleinzug des Pfaffenschlagers. Am Sonntag war er wieder gut unterwegs, hatte aber Pech.

„Es ist ganz gut gegangen“, sagte Simons Schwester Helga Fronhofer, die mit ihm via Skype in Verbindung steht. Am Samstag schrieb der 49-Jährige im auf 1.700m Seehöhe gelegenen Medeu-Stadion vor den Toren der ehemaligen Hauptstadt von Kasachstan nur einen „Nuller“ – gegen die Russen Dmitry Koltakov, Dmitry Khomitsevich und Dinar Valeev. Da Doppel-Weltmeister Daniil Ivanov stürzte (Schulterbruch & Saisonende), feierte Simon auch einen Laufsieg im ersten Heat.

Bei Anreise zur EM: 13 Stunden im Stau!

Am Ende der Vorläufe war der Pfaffenschlager als Achter fürs Semifinale qualifiziert. Der Nebel, der schon nach Ivanovs Brez’n für eine lange Unterbrechung gesorgt hatte, wurde aber zu dicht. Man sah vom Start die Gegengerade nicht mehr. Das Rennen wurde abgebrochen.

Fast in Normalform fuhr Simon auch am Sonntag wieder. Dort hatte er jedoch Pech. Gleich im ersten Lauf stürzte er nach einer Kollision mit Valeev und wurde disqualifiziert. Und im fünften Lauf an zweiter Stelle liegend sprang an seiner Maschine die Kette raus – null Punkte. „Sie ist einfach runterfgefallen. Wie das passieren konnte, weiß er noch nicht“, so Fronhofer. „Ohne die Zwischenfälle wären aber auch am Sonntag sieben bis acht Punkte möglich gewesen.“ Das hätte neuerlich fürs Semifinale gereicht.

Nachdem er fast den gesamten Montag (13 Stunden) 1.200km vor der Grenze zu Russland wegen starker Schneefälle im Stau verbracht hat, ging es am Abend langsam weiter Richtung Ufa, wo am Wochenende die heuer stark besetzte Europameisterschaft stattfindet.