Wie geht‘s weiter mit Harry Simon? Eine Frage, die seit Jahren am Saisonende gestellt wird. Und eine Frage, die der Pfaffenschlager seit ebensovielen Jahren unbeantwortet lässt. Auch mit 50 Jahren macht er da keine Ausnahme. „Mal Abwarten, was sich ergibt“, sagt er – kryptisch aber auch traditionell.

Priorität hat jetzt einmal sein Haus in Pfaffenschlag. Dort baut Simon gerade den oberen Stock aus. Und von Zeit zu Zeit geht‘s zum Arzt. Die Nachwehen der durchwachsenen Saison beschäftigen ihn nämlich immer noch. In ein paar Tagen geht‘s ins Krankenhaus zum Check. „Das mit den Rippen haut schon wieder hin“, erzählt er. „Die Hand macht aber immer noch Probleme.“ Kurz darauf der nächste Arzttermin. Wegen des Knies. „Verletzungen auskurieren, ist vorrangig“, so Simon.

Starke Vorstellungen trotz der Handicaps

Eine kurze Sturzchronologie: Im Dezember stürzte er im Trainingslager in Russland und brach sich den Handwurzelknochen der Gashand. Die macht ihm bis heute zu schaffen. Dann lädierte er sich beim WM-Auftakt Mitte Februar in Togliatti den Fuß bei einem Sturz. Und in Berlin verdrehte er sich das Knie so heftig, dass seine Geburtstagsparty bei der Team-WM im Wohnzimmer, der Max-Aicher-Arena in Inzell ausfallen musste.

Einen Monat später zeigte Harald Simon in Heerenveen, dass er auch mit seinen 50 Jahren noch verdammt schnell ist. Im ersten Grand Prix fuhr er ins Semifinale. Im zweiten Rennen wurde ihm ein weiteres altes Handicap zum Verhängnis: der Schiedsrichter. Der disqualifizierte Simon wegen Überfahrens der Streckenbegrenzung und verbaute ihm so den neuerlichen Einzug ins Halbfinale.

Für Simon eine Fehlentscheidung – eine, die ihn bis heute wurmt. Schon bei der Wildcard-Vergabe zog die FIM (Motorsport-Weltverband) die Youngster Niklas Svensson (SWE) und Johann Weber (GER) dem Routinier vor. „Die FIM will offenbar die Jungen bevorzugen. Darf jetzt derjenige oder derjenige nicht ins Halbfinale kommen, weil er zu alt ist? Das bringt doch nichts!“, ärgert sich der 50-Jährige.

„Ich war bei der Hälfte der Rennen nicht am Start. Viel gefehlt hat mir am Ende aber trotzdem nicht!“

Harald Simons Resümee

„Ich war wegen meiner Verletzungen bei der Hälfte der Rennen nicht am Start, und wenn, dann war ich gehandicapt. Viel hat aber trotzdem nicht gefehlt“, analysiert er. „Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden.“ Simon holte als Gesamt-Neunter 53 Punkte. Günther Bauer und Stefan Svensson lagen in der WM-Wertung nur 14 respektive 25 Zähler vor dem Waldviertler. Niklas Svensson (49) und Johann Weber (29) überflügelte Simon trotz Verletzungen.

„Was sagt das Alter aus?“, fragt Simon in Richtung FIM. „Nur, weil jemand jünger ist, ist er nicht automatisch schneller. Ich habe heuer trotz Verletzungen mehr Punkte geholt, als die Fahrer, die mir vorgezogen wurden. Die können doch froh sein, dass ich nicht fit war!“

Klingt wie eine Kampfansage für die nächste Saison. Simon bremst aber weiter: „Mal abwarten, was sich ergibt und was sich die FIM wieder einfallen lässt. Wer weiß, vielleicht darf man ja künftig ab 50 eh nicht mehr in WM fahren…“