Minus 30 Grad Celsius, Wind, Schneefall – in Russland zeigt sich der Winter gerade von seiner herberen Seite. So unwirtlich das sein mag – wenn‘s dort kalt wird, juckt‘s einen besonders dem Waldviertel zu entfliehen und dort seine Zelte aufzuschlagen: das Eisspeedway-Urgestein Harald Simon.

Nach verpasster WM-Quali im Vorjahr will es Harald Simon heuer wieder wissen. | NOEN

Am Samstag-Nachmittag machte sich der Pfaffenschlager mit seinem Bus auf den Weg nach Kamensk-Uralski. 4000 Kilometer muss er zurücklegen, bis er in der 170.000-Einwohner-Stadt, südöstlich von Jekaterinburg, angekommen ist. Dort startet der ansässige Eisspeedway-Klub, für den Simon seit drei Jahren in der russischen Superliga an den Start geht, am 25. November mit dem Trainingslager.

Er will pünktlich ankommen. „Ich muss Qualifikation fahren, um in der Superliga starten zu können“, sagt er im NÖN-Gespräch. Drei von sieben Teams haben sich aus der nationalen Liga zurückgezogen. Zum Überangebot an Fahrern kommen außerdem noch etliche russische WM-Piloten, die heuer erstmals auch wieder in der Liga mitfahren wollen – unter anderem der amtierende Einzel-Weltmeister Dmitri Khomitsevich. „Das Feld ist viel stärker geworden. Wer am schnellsten ist, fährt. Da habe ich als Österreicher keinen Bonus“, sagt Harry Simon.

Das erste Rennen zur Superliga steigt am 11. und 12. Dezember. Bis dahin wird Simon wissen, ob er fahren darf oder nicht. Eine Woche vorher startet er bei einem internationalen Rennen. Ob er es dann über Weihnachten nach Hause schafft oder er wie im Vorjahr mit der Eisspeedway-Familie feiern muss, sei noch offen.

Vorm Geburtstag zur Team-WM nach Inzell

Schließlich geht‘s am 7. Jänner in Finnland mit der Qualifikation für Einzel-WM los. Ob er schon in Ylitornio startet oder erst in der zweiten Runde im schwedischen Strömsund, wo ihm im Vorjahr ein Crash im entscheidenden Rennen samt Krankenhaus-Aufenthalt die Quali kostete, lässt er sich noch offen. „Wichtig ist, dass ich mich überhaupt qualifiziere, danach schaue ich von Rennen zu Rennen“, setzt er sich noch keine großen Ziele. Los ginge es mit der WM Anfang Februar in der Lada-Stadt Togliatti.

Das Saison-Highlight findet auf Simons Lieblingsbahn im bayrischen Inzell statt: die Team-WM – das zudem knapp vor seinem 50. Geburtstag.

Ob er angesichts seines nahenden Fünfzigers am 25. März auch ans Karriereende denkt? „Darüber zerbreche ich mir jetzt noch nicht den Kopf“, wimmelt er gleich ab. „Schauen wir mal, wie sich alles entwickelt.“ Generell sinke das Interesse am Sport auch im eisspeedway-verrückten Russland, sagt der ÖBB-Maschinenschlosser. „Es ist einfach immer weniger Geld da, die Fahrer werden weniger…“