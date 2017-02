Zum Abschluss einer gut verlaufenen Vorbereitung veranstaltete der 1. UAK Waldviertel am Samstag das 2. Heinz-Spießmayer-Gedenkturnier in seiner Sportarena in Schrems.

Wie bei der Premiere im Vorjahr kamen 13 Athleten aus ganz Niederösterreich zum Turnier zu Ehren des Gewichtheber-Urgesteins Heinz Spießmayer – seine Witwe stiftete den Pokal. In die Höhe stemmen durfte ihn Siegfried Buchmayer, der sich im Vorjahr noch seinem Loosdorfer Vereinskollegen Alberg Speiser geschlagen geben musste. Das Podest komplettierten die UAKler Patrick Stütz und Johann Weißinger.

Einen Doppel-Heimsieg gab‘s heuer in der Frauenwertung. Monika Huber gewann vor Lisa Scharf und Anna Fischer.