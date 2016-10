Mit ganz starken Leistungen zeigten die Gewichtheber vom 1. UAK Waldviertel vergangene Woche bei der Weltmeisterschaft der Masters im deutschen Heinsheim auf.

Vier Schremser Stemmer stellten sich dieser Herausforderung: Alois Stoifl, Claus Sedlacek, Johann Weißinger und Roland Klopf. Unter mehr als 940 Teilnehmern brachten die UAKler gute Leistungen.

Die beste Platzierung fuhr Roland Klopf ein, der mit 97 Kilogramm im Reißen und 120 Kilogramm im Stoßen, den siebenten Rang in der Klasse M40 (-77kg) holte. Elfte Plätze holten Alois Stoifl in der Klasse M65 (-94kg) mit jeweils 60kg im Reißen und Stoßen und Claus Sedlacek (M45 (-94kg)) mit 95kg Reißen/ 120kg Stoßen. Johann Weißinger holte mit 87kg im Reißen und 108kg im Stoßen in der Klasse M45 (-85kg) den 14. Platz.